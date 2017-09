Primera Division - Messiho stín, vzpomínka na Inzaghiho a stíhání Taty

© FotbalPortal.cz - Barcelona měla v katalánském derby navrch

Dnes 12:55 - Barcelona dál kráčí jistým krokem španělskou La Ligou. Ve včerejším derby se na zisk tří bodů ani moc nenadřela, ale rozhodně nepředvedla ani svůj nejlepší výkon. Nicméně nebylo potřeba. I tak to stačilo na vůbec historicky první vítězství k katalánském derby s Gironou 0:3.

Messi a jeho stín

V dnešním moderním fotbale už se to moc nevidí. Osobní obrana už patří téměř do archívu. Ale včera se trenér Girony Pablo Machín rozhodl, že devítigólového střelce je třeba pořádně hlídat. Překopal tak svoji taktiku a určil jednoho hráče, který se od Messiho nehne ani na krok. Pablo Maffeo úkol splnil na sto procent. Messi se ani otrávený nezdál. Dokonce se svého hlídače ptal kolik mu je roků a jestli v Gironě hostuje z Manchesteru City. Podobně „otravný“ byl v roce2009 hráč Almeríe Chica, který měl za úkol hlídat Xaviho. Ten si tehdy na oko postěžoval, že by za ním jeho bodyguard šel snad až do sprchy. Přesto si vyměnili po zápase dres. To Maffeo ne. Přál si totiž Ter Stegena.

Messi a Suárez, neustále v ofsajdu

Pamatujete si na útočníka Filipeho Inzaghiho? O něm se tvrdilo, že se snad v ofsajdu už narodil. Včera se mu hodně podobaly dvě hlavní ikony barcelonského týmu Messi a Suárez. Není běžné vidět oba hráče tak často v postavení mimo hru. Messi se do něj včera dostal čtyřikrát a Suárez dokonce sedmkrát, byť ne vždy bylo rozhodnutí lajnového arbitra správné.

Valverde a nejlepší vstup do sezóny

Ernesto Valverde začal s Barcelonou jedinečným způsobem. Šest zápasů, šest výher. Stejně úspěšní byli i azulgranas pod vedením Guardioly v sezóně 2009-10 a Tita Vilanovy v ročníku 2012-13. Také oni dokázali vyhrát prvních šest zápasů sezóny. Ovšem Valverde se nyní může pochlubit mnohem lepším skóre 20:2 než Pep (17:3) a Tito (17:5). Oba v následujícím kole navíc ztratili po remízách ve Valencii respektive s Realem Madrid. Ještě lepší bilanci ale chová ze sezóny 2013-14 Tata Martino, který vyhrál dokonce osm úvodních zápasů a až v devátém v Pamploně jen remizoval 0:0. Po osmi kolech měl skóre 28:6.

Už jen dva hráči odehráli se vyhnuli rotacím

Včera zůstal jen na střídačce Sergio Busquets, který do té doby tvořil vybranou společnost hráčů, kteří v této sezóně nastoupili do všech oficiálních zápasů v základní sestavě. Nyní už v ní zůstávají pouze Ter Stegen a Messi. Ačkoliv má Argentinec skvělou formu, možná by měl kouč Valverde zvážit, jestli mu dá prostor například v zápase Ligy mistrů proti Sportingu...Ter Stegen zřejmě uvolní Cillessenovi místo až v zápasech Copa del Rey.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz