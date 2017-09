Primera Division - V základní sestavě debutující Ceballos zajistil Realu těsnou výhru

Utrpeli sme víťazstvo, ale chvalabohu, inak by už mohla prísť na mužstvo menšia deka pred matchom v Dortmunde, kde to tak či tak ľahké nebude. Pár hráčov mi príde totálne z formy (Dani, Case), a z dnešnej zostavy nechcem v utorok vidieť určite Lucasa. Ten chlap nedá dobrý jediný center a mám pocit že sa to do neho žiaľ naučil už aj Carvajal. Ceballos super dva fíky, ale tiež si toho na seba niekedy berie až príliš, ako by sa nič nemohlo stať. CR dnes trocha smoly, snáď si šerí prach na BVB