Primera Division - Světová hvězda se učí španělsky před potencionálním přestupem do Realu Madrid

Dnes 08:41 - Že by se schylovalo k velkému přestupu? Tedy že by na něj konečně došlo? O přestupu polského útočníka Roberta Lewandowského do madridského Realu se totiž hovoří už hodně dlouho, prakticky několik let, ale nyní podle německých médií může jít do tuhého. Lewa se totiž začal učit španělsky.

Touha polského útočníka přestoupit do Realu Madrid je dobře známá. Lewandowski nikdy neskrýval nejen obdiv k tomuto klubu, ale ani to, že by v jeho dresu jednou rád působil. Německý deník Bild pak odhalil, že by to zas nemuselo být jen zbožné přání ostrostřelce. Podle jeho informací už se totiž fotbalista začal intenzivně věnovat studiu španělštiny.

Někdejší hráč Dortmundu byl zmiňován i ve spojitosti s přestupem do Manchesteru United či Chelsea. Nicméně podle experta na španělský fotbal Guillema Balagueho, který publikuje v deníku AS a spolupracuje s britským SkySportem, chce Lewa působit, pokud by tedy opustil Mnichov, pouze v Realu.

A důvod k odchodu prý polský reprezentant má. Balague jako hlavní uvádí Lewandowského nespokojenost s tím, že v kádru Bayernu chybí potřebná konkurence a také to, že v létě nepřišly žádné velké posily. Podle výkonného ředitele klubu Karla-Heinze Rummeniggeho ale za vším stojí hráčův agent, který touží, aby se jeho klient stěhoval do Španělska.

O Lewandowského studiu španělštiny informoval deník Bild

„Je mi líto, co řekl. Není to poprvé, co nepěkně mluvil o našem klubu a je mi jasné, že za těmi prohlášeními je jeho agent Barthel. Nemyslím si, že by hráč mohl mít takovou moc. Lewandowského kontrakt vyprší v roce 2021 a naneštěstí pro něj nemá výkupní klauzuli,“ uvedl Rummenigge.

Jak se tedy celá situace vyvine? Pokusí se v létě Real Lewandowského, kterému už mimochodem bude příští rok 30 let, přeci jen získat? Sám trenér Zidane totiž tvrdil, že další posilu do útoku nepotřebuje. Smlouvu navíc nedávno prodloužil Karim Benzema, dlouhodobě jsou s klubem svázáni i Ronaldo s Balem.

