Primera Division - Tak přeci jen kvůli Messimu. Bývalý spoluhráč uvedl důvod Neymarova odchodu

© goal.com - Messi s Neymarem ještě ve stejném dresu

Dnes 13:32 - Neymar a jeho přestup do Paris SG rozvířil líné události letošního léta. Přestupová bomba vybuchla nečekaně a hledaly se hlavní příčiny toho, proč takový krok brazilský útočník vůbec udělal. Mělo se za to, že tak učinil kvůli hvězdnému Lionelu Messimu, z jehož stínu se chtěl vymanit. Neymar tuto verzi vylučoval, nicméně jeho bývalý spoluhráč tvrdí něco jiného.

Barcelona ztratila svého top hráče. Nečekaně. Paris SG přišlo, položilo na stůl 200 milionů eur a bylo to. Důvodů, proč se Neymar nechal ze smlouvy vyplatit, bylo asi spoustu. Jedním z nich mělo být údajné vystoupení ze stínu svého slavnějšího kolegy Lionela Messiho.

Podle Argentince se v Barceloně všechno řídí a Neymar by nikdy na Camp Nou nebyl číslem jedna. Tím by samozřejmě přicházel o možnost bojovat o individuální trofej Zlatý míč, po níž bezesporu toužil. V Barceloně měl být šťastný, jak ostatně opakovaně prohlašoval. To, že by s přestupem souhlasil jen proto, aby se zbavil konkurence hvězdného Messiho, popíral.

Někdejší spoluhráč Messi a Neymara, Francouz Jérémy Mathieu, který před novou sezónou přestoupil do Sportingu Lisabon, ale naznačil, co si myslí o transferu Neymara juniora do Parku princů.

„Nikdo si nikdy nemyslel, že by mohl vůbec Barcelonu opustit. Ale fotbal je takový. Za jeho rozhodnutím opustit klub byl Messi. To je můj názor. Myslím, že chce vyhrát Zlatý míč a prozatím je v Paříží šťastný, protože střílí góly,“ pronesl Mathieu.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk