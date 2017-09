Primera Division - Zidane po šokující porážce zatím nemá strach o titul

© Marca - Zinedine Zidane

Dnes 09:04 - Fotbalisté Realu Madrid ve středu utrpěli doma šokující porážku 0:1 s Betisem Sevilla a po pěti kolech španělské ligy ztrácejí na vedoucí Barcelonu už sedm bodů, trenér Zinédine Zidane ale zatím nemá strach, že by se jeho týmu vzdalovala obhajoba titulu. "Bílý balet" podle něj nesmí panikařit, zvlášť když herně nijak výrazně nepropadl.

"Nemyslím si, že by situace byla choulostivá. Ztratili jsme body, ale stále zbývá ještě mnoho zápasů do konce sezony. Nemyslím si, že by byl nějaký důvod se příliš znepokojovat. Co potřebujeme, to je klid, odpočinek a přemýšlet o dalším zápase," řekl Zidane.

Real ztratil body ve všech třech domácích utkáních této ligové sezony a na domácím stadionu prožívá nejhorší výsledkovou sérii od dubna 2011. Proti Betisu mu nepomohl ani návrat držitele Zlatého míče Cristiana Ronalda, který si odpykal pětizápasový trest na domácí scéně.

"Je to pořádně špatný start. Je to alarmující, protože to zahrnuje zápasy proti soupeřům, které bychom doma měli normálně porážet. Ale musíme se přes to přenést, kriticky si to zhodnotit a přemýšlet o dalších zápasech. Jsme stejní hráči, kteří před pár měsíci vyhráli tituly," řekl kapitán Sergio Ramos. "Kvůli třem špatným domácím výsledkům nehodíme do koše všechnu práci, kterou jsme udělali," dodal Zidane.

Real neskóroval poprvé od dubna 2016 a po 73 soutěžních zápasech. Dlouho to vypadalo na bezbrankovou remízu, ale ve čtvrté minutě nastavení hostující Antonio Sanabria šokoval stadion Santiaga Bernabeua a vystřelil Betisu jednu z nejpřekvapivějších výher v klubové historii.

"Nebylo to skvělé utkání, ale ani špatné. V minulé sezoně jsme dokázali vyhrát zápasy, v kterých jsme si to možná nezasloužili. Teď to bylo naopak. Prostě nám to tam nespadlo, i když šance byly. Odehráli jsme minule dobrý zápas na půdě San Sebastianu, takže nemám obavy," uvedl Zidane.

"Nedokážu říct, proč doma momentálně tak těžko dáváme góly. Jdu domů s čistou hlavou, protože všichni nechali na hřišti vše. Někdy to prostě nevyjde. V minulosti jsme už dokázali v La Lize dohnat některé velké bodové ztráty. Je třeba zůstat v klidu, protože stále je ve hře plno bodů," doplnil Ramos.

