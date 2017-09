Primera Division - Ronaldo balet nespasil, zmatená střídání a start, který někteří ani nezažili

© FotbalPortal.cz -

Dnes 09:24 - Protažené obličeje mají po včerejšku všichni ti, co drží palce madridskému Realu. Málokdo čekal, že se po dvou domácích zaváháních přihodí třetí v řadě, navíc ještě s vážnějšími následky. Na rozdíl od předchozích ztrát vyšel tentokrát Bílý balet úplně naprázdno. Takový chabý rozjez už Real nezažil hodně dlouho.

22 let nepamatují v Realu takový začátek na Bernabéu

Dvě domácí remízy už se braly jako katastrofa u týmu, který vyzařoval naprostou pohodu a sbíral jednu trofej za druhou. Jenže i Betis nečekaně dobyl San Bernabéu a statistici okamžitě začali pátrat, kdy naposledy se Real takhle trápil. Bylo to před 22 lety, v sezóně 1995-96, kdy postupně prohrál s Bilbaem 1:2, Oviedem 2:3 a remizoval s Barcelonou 1:1. Los Blancos dokončili sezónu na šestém místě. To ještě nebyli na světě třeba Asensio, Theo, Ceballos, Vallejo nebo Mayoral.

Ronaldo Madrid nespasil

Všichni se upínali k návratu Ronalda po pětizápasovém trestu jako na spasitele. Právě v zápasech proti Valencii a Levante byla znát jeho absence, coby týmového kanonýra. Tyto argumenty ještě posílil dvěma góly v zápase LM proti APOELU. Jenže včera to nebyl Portugalcův den. Pálil i ty největší šance. A dost mu klouzaly kopačky.

Santos nepřekonán

To, že exmadridista Antonio Adán uchoval na Bernabéu čisté konto neznamenalo jen ztrátu bodů pro Real, ale také zmařenou šanci překonat historický rekord FC Santos z let 1962-63 v počtu zápasů, v nichž nepřetržitě skóroval. Společně s legendárním klubem se zastavil na neskutečné metě 73. Naposledy vyšel Bílý balet střelecky naprázdno 26. dubna 2016 v zápase semifinále Ligy mistrů proti Manchesteru City, kdy se hrálo 0:0.

Klid Realu neprospěl

Jakoby Realu Madrid klid v létě moc neprospěl. Po zisku domácí ligy, Ligy mistrů, následně i obou Superpohárů byl vynášen do nebes, na tým se pěly samé chvály. Zatímco Barcelona se brodila bahnem kvůli kauze Neymar, neuskutečněným přestupům, výstupům hráčů proti vedení, zpochybňování prezidenta. Bylo toho docela dost negativního na Camp Nou. Ovšem se startem soutěže je vše jinak. Barca vyhrála všech pět duelů a 21. září má náskok v čele tabulky již sedmi bodů...

Setién - odborník na Real Madrid

Trenér Quique Setién se stává odborníkem na Los Blancos. Například loni, kdy ještě vedl Las Palmas, byl jediným koučem, společně s barcelonským Luisem Enriquem, který neprohrál se Zidaneho výběrem. Doma hrál 2:2, v odvetě v Madridu pak 3:3, když už vedl 3:1. Nakonec i v prvním vzájemném zápase v sezóně 2015-16 se Real díky trefě Casemira prosadil až v samotném závěru.

Zranění

Nevychází to Realu herně a začíná mu postupně odpadávat i hráčský personál. Co zápas, to jeden odpadlík. Proti Levante nedohrál Benzema, s APOELEM Kovačić, v neděli padl Theo Hernández a včera musel předčasně opustit trávník Marcelo. Real je v tuto chvíli bez levých obránců.

Zmatek při střídání

Zamotaná situace při dvojitém střídání tak nějak podtrhuje včerejší nepovedený večer Realu Madrid, byť v něm má trochu prsty i čtvrtý rozhodčí. Zidane totiž přichystal dva nové muže, Lucase a Mayorala. První vystřídal zraněného Marcela, do arény ale narychlo vběhl také Mayoral, kterého sudí s tabulkou v klidu pustil na hřiště bez toho, aby místo něj opustil hrací plochu jiný fotbalista. Nebýt pozorného hlavního sudího Mateu Lahoze, možná by hrál Real přesilovku.

Kam dál?

