Primera Division - Real Madrid doma drhne. S Betisem nečekaně prohrál 0:1

viděl jsem posledních 30 min a betis vypadal úplně zoufale..měli tolikrát možnost jít do přečíslení a kazili úplně každý útok na přihravkách na 5m nebo že to zkusil hráč úplně bezhlavě sám..ale real si zase myslel že nemůže dostat gol..trochu schopnější útočníci by realu z těch brejků do té otevřené obrany dali aspon 3 goly,ale aspon jeden se povedl Jinak real co jsem viděl pár nepřesných střel z dalky a pěkná pata baleho a hlava mayorala