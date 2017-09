Primera Division - Benzema, poslední v řadě nových smluv Realu Madrid

© okdiario.com - Karim Benzema

0 Líbilo se

Dnes 15:53 - Karim Benzema se stal dalším v řadě hráčů Realu Madrid, kteří na začátku této soutěžní sezóny podepsali nové smlouvy. Nedlouho před ním tak učinil záložník Isco, obránce Marcelo a Carvajal, domluvený nový závazek má Zidane a Asensio.

Real Madrid rozjel projekt obrnění nového kádru na plné pecky. Není to tak dávno, co přidali svůj podpis pod nový kontrakt Isco, Marcelo, Carvajal, novou smlouvu potvrdil i kouč Zidane. Nyní přišel na řadu hráč, kterého mnozí fanoušci Los Blancos zrovna nemusí.

Nicméně on sám si přál dokončit svoji kariéru v Madridu na San Bernabéu. To se nyní Karimovi Benzemovi možná podaří. Fotbalista, který byl v každém přestupovém okně spojován s možným odchodem, se totiž domluvil na novém závazku.

Ten stávající mu končil za dva roky, v červnu 2019, nyní by měl být hráčem Realu Madrid až do roku 2021. V tu dobu mu bude už 35 let a možná se bude chystat do fotbalového důchodu. Aby byl obrněn proti případným bohatým zájemcům a Real zabránil podobnému případu, jaký zažila Barcelona s Neymarem, bude mít v kontraktu zanesenu vysokou výkupní klauzuli - 1 miliardu eur. Stejnou, jako má například Cristiano Ronaldo nebo Gareth Bale.

Novou smlouvu by měl Benzema na madridském stadionu podepsat zítra.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz