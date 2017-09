Primera Division - Messi je nezastavitelný, vyjde Paulinho nakonec levně a hrozí Barceloně pokuta?

© FotbalPortal.cz -

1 Líbilo se

Dnes 12:35 - Včerejší zápas Barcelony proti Eibaru má samozřejmě jedno hlavní téma - Lionel Messi. Ten dal nešťastnému soupeři rovnou čtyři góly. Ale duel na Camp Nou mezi azulgranas a Eibarem přinesl i další zajímavosti, u nichž je dobré se zastavit.

Messi, Messi, Messi, Messi

Čtyřikrát včera musel hlasatel na stadionu Camp Nou toto jméno oznamovat po vstřelené brance. Další nevídaná exhibice argentinského borce, který má fazónu jako hrom. Táhne Barcelonu a ostatní se jím nechávají strhnout. Čtyři góly opravdu nevstřelíte každý den. Však naposledy v ligové soutěži takto explodoval v lednu 2013 proti Osasuně (5:1). Přijde v sobotu, kdy se hraje derby v Gironě, čas na Leův odpočinek?

Paulinho už má víc příznivců než odpůrců

Hodně odpůrců měl Paulinho při svém přestupu do Barcelony. Mnozí, a nebudu zastírat, že i já, se na tento byznys dívali skrz prsty. Ale Brazilec, který stál 40 milionů eur, táhne mu na třicet a přicházel z podceňované čínské ligy, v posledních dvou zápasech ukázal svoje silné stránky. Minule v Getafe útočný výlet do šestnáctky zakončený gólem a včera sílu ve vzduchu, kdy hlavou skóroval. Jak prohlásil Dani Alves, Barcelonu nakonec ještě vyjde Paulinho lacino.

Hrozí Barceloně pokuta?

Včerejší pozdní termín utkání rozhodně ovlivnil návštěvu na Camp Nou. Přišlo jen 51.645 diváků. Na naše poměry neuvěřitelné číslo, ale pro barcelonský stadion je to jen něco víc než poloviční návštěva. Že by Barceloně hrozila za malý počet diváků pokuta? Možná. Vedení španělské ligy totiž nutí kluby, aby prodávaly lístky především na místa, kam míří televizní kamery. Tyto tribuny musí být zaplněny alespoň ze 70 procent. To například letos nesplnila Celta Vigo, která za to dostane pokutu a její vedení už plánuje snižování vstupného...

Deulofeu šanci zatím nechytil, Vidal vážná konkurence

Gerardu Deulofeuovi se nabízí jedinečná příležitost při zranění Dembélého ukořistit místo na kraji útoku. Včera mu určitě nešla upřít snaha, nasazení, ale to bylo tak všechno. Byla v tom velká topornost a křeč. Gerard by se potřeboval uvolnit gólem, aby z něj spadla tíha. Teď už není tím mladíkem, který může překvapit. Azulgranas za něj museli zaplatit, aby dostal druhou šanci. A hrozí, že ho v hierarchii může přeskočit Aleix Vidal. Ten asi na pravé straně obrany nemá budoucnost, ale jako křídlo se ukazuje nadějně. Viz včerejší asistence Messimu.

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz