Primera Division - Messi čtyřmi góly potopil Eibar

© sport.es - Messi dal čtyři góly

0 Líbilo se

Včera 23:50 - Ve velkou exhibici Lionela Messiho se proměnil dnešní souboj Barcelony s Eibarem. V zápase 5. ligového kola argentinský borec nastřílel do sítě baskického klubu čtyři góly a výraznou měrou tak pomohl k hladkému triumfu azulgranas 6:1.

FC Barcelona 6:1 SD Eibar

Góly: 21 (p), 59., 62. a 87. Messi, 38. Paulinho, 53. Denis - 57 Enrich

FC Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Mascherano, Piqué, Digne - Paulinho, Busquets (66. Rakitić), Iniesta (63. Sergi Roberto) - Denis, Messi, Deulofeu (74. Aleix Vidal).



SD Eibar: Dmitrović - Arbilla, P. Oliveira, Gálvez, Juncà - Jordán, Escalante, Dani García (77. Rivera) - Capa (65. Peña), Enrich (72. Charles), Inui

Messi v letošní sezóně táhne Barcu. Argentinec v dnešním duelu s Eibarem dosáhl pokeru, tedy čtyř branek v jednom zápase a prožívá bezkonkurenčně nejlepší vstup do ligové sezóny celé své bohaté kariéry. Ještě nikdy nedal v pěti ligových kolech devět branek.

Přitom úvod střetnutí vůbec nenapovídal tomu, že by si měl Eibar odvézt podobnou nakládačku. V první půli byl Barceloně víc než vyrovnaným soupeřem a dvougólový deficit, s nímž zamířil do kabin, nebyl úplně korektní s ohledem na to, co se dělo na trávníku.

Ostatně i první velká šance patřila hostům, po pasu za obrannou linii se sám před Ter Stegenem objevil Enrich, ale německého gólmana překonat nedokázal. Barcelona se vážněji dostala ke slovu ve 20. minutě, kdy byl ve vápně faulován Semedo, Messi byl ze značky pokutového kopu úspěšnější než v Alavésu a dostal FCB do vedení. Ještě do poločasu pak zopakoval svůj střelecký úspěch z Getafe Paulinho, který si tentokrát ideálně naskočil na centrovaný roh a zavěsil.

I druhý střelec z posledního souboje proti Getafe Denis Suárez zopakoval svoji gólovou radost. V 53. minutě Messiho střelu Dmitrović vyrazil přímo k němu a ránou k tyči navýšil skóre na 3:0.

Za chvíli se zasloužené trefy dočkali i hosté, když Juncá ze strany dobře odcentroval a Enrich zacílil pěkně do dolního rohu brány - 3:1. Jenže Eibaru radost a naděje vydržela jen pár minut, neboť svůj druhý gól večera dal v 59. minutě Messi milimetrově přesnou střelou k tyčce. A tři minuty nato zkompletoval hattrick. V pokutovém území Barcy ale nejprve Ter Stegen jednou rukou vytáhl zajímavý pokus Inuiho, azulgranas ale okamžitě založili kontr, Messi si vyměnil míč s Paulinhem a bylo to 5:1.

Eibar pak ještě ve zbývajících minutách trefil brankovou konstrukci hned ve dvou případech. Nejprve Peňa v 86. minutě a s končící 90. minutou i Charles. Mezitím ale dokonal svoji show Messi, kterému skvěle nabil střídající Vidal.

Další výsledek 5. kola

Valencia - Málaga 5:0

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz