Primera Division - Ušetří Barcelona za zraněného Dembélého na bonusech?

© thesun.co.uk - Ousmane Dembélé

0 Líbilo se

Dnes 14:35 - Minulý týden přinesl německý deník Bild podrobnosti o tom, na kolik milionů si kromě přestupové částky 105 milionů eur ještě může přijít Borussia Dortmund na takzvaných výkonnostních bonusech za přestup Ousmane Dembélého do Barcelony. Ty, o nichž informovala čtenáře, byly vcelku snadno dosažitelné, například za počet odehraných zápasů. Ale právě tato konkrétní položka měla být nyní po zranění Dembélého v ohrožení.

Deník Bild v pátek informoval o tom, že Borussia Dortmund nevyinkasuje za přestup útočníka Dembélého do Barcelony jen 105 milionů eur, ale i další sumu na výkonnostních bonusech, která se po sečtení může vyšplhat přes hranici 40 milionů eur.

Dva z nich, které uvedený list citoval, byly poměrně snadno dosažitelné. Například jen za to, že Barcelona v průběhu příštích pěti let, což je trvání Dembélého kontraktu na Camp Nou, alespoň jednou postoupí do Ligy mistrů. To je prakticky hotová věc, neboť nikdo nepředpokládá, že by azulgranas skončili v lize hůře než na třetím, respektive čtvrtém místě (play-off). Za to Dortmund vyinkasuje 10 milionů eur.

Stejnou sumu pak měl bundesligový klub vydělat i na tom, že Dembélé odehraje v novém klubu minimálně 50 zápasů. Komunikačním šumem a přebíráním zprávy mezi médii došlo k mylné informaci, že zápasy musí být sehrány v této sezóně a tudíž je vyplacení bonusu vzhledem k hráčově zranění ne-li nemožné, pak vážně ohrožené.

Nicméně činitel klubu ze Signal Iduna Parku Hans Joachim Watzke poopravil nepřesné informace. „Je to falešná zpráva. Existuje bonus za určitý počet odehraných utkání, ale cifra, která se uvádí, nesouhlasí. A navíc se počítá během celého období pěti let hráčova kontraktu. Nepřijdeme o jediné euro.“

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk. goal.com