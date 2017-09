© mundodeportivo.com - Ronaldo se už dnes proti Betisu konečně představí

Dnes 10:15 - Fanoušek ještě pomalu ani nevstřebal události víkendového kola a už se musí rychle přeorientovat na další pokračování španělské nejvyšší soutěže. Již dnes se totiž rozehrává jedno ze čtyř vložených kol, které jsou pro letošek naplánovány doprostřed pracovního týdne. Vedoucí Barcelona v něm přivítá Eibar, madridský Real hraje proti Betisu už s Cristianem Ronaldem.

FC Barcelona - SD Eibar

Úterý 19. září, výkop 22.00, Camp Nou, Barcelona

Barcelona prožívá ideální vstup do ligové sezóny. Jako jediná dokázala udržet stoprocentní výsledkovou bilanci během uplynulých čtyř kol. V sobotu se ale na její uchování pořádně zapotila na půdě snaživého nováčka z Getafe, kde až gólem z poslední desetiminutovky, který vstřelila letní posila Paulinho, dokázala Barca vyhrát 1:2.

Ovšem bohužel pro azulgranas jiná posila, hodně nákladná, Ousmane Dembélé, právě v tomto duelu s největší pravděpodobností předčasně ukončil kalendářní rok 2017. Natržený sval ho totiž do hry pustí asi až v lednu a tým tak musí dál v ofenzivě táhnout Leo Messi. Ten už letos nastřílel pět gólů v La Lize a je jejím nejlepším střelcem, byť vyšel v posledním kole naprázdno.

Naopak se nedaří nejlepšímu kanonýrovi sezóny 2015-16 Luisi Suárezovi. Ten dosud odehrál čtyři oficiální utkání a skóroval jen jednou, při výhře v derby nad Espanyolem 5:0.

Eibar na Camp Nou ve své krátké ligové historii odehrál jen tři střetnutí a všechny prohrál. Nicméně pokaždé hrál velmi odvážně a zanechal sympatický dojem. V předminulé sezóně nad Barcou vedl gólem Borjy Bastóna, byť nakonec prohrál 1:3 a loni dokonce 2:0 díky skvělému zápasu Japonce Inuiho, který dvěma góly způsobil paniku na tribunách barcelonského kotle. Azulgranas si ale nakonec zachránili kůži a obrátili zápas na 4:2. Nicméně jako důkaz, že si skromný tým nedělá z velkého klubu velkou hlavu, je to určitě postačující.

Japonec Inui slaví jeden z gólů Eibaru na Camp Nou

V tabulce La Ligy je aktuálně Eibar na 13. pozici, kam se vyhoupl poté, co v minulém kole na domácí půdě zdolal Leganés 1:0 gólem stopera Gálveze. Kouč Mendilibar bude muset oželet zraněné Yoela, Ramise, Frana Rica, Aleja a Pedra Leóna. Ernesto Valverde nebude moci využít zmíněného Dembélého a také Rafinhu.

Pravděpodobné sestavy

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Mascherano, Digne - Busquets, Paulinho, S. Roberto - Deulofeu, Messi, L. Suárez

Eibar: Dmitrović - Arbilla, Oliveira, Gálvez, Juncá - Escalante, D. García - Capa, Kike García, Inui - Charles

Tip FotbalPortal.cz 3:1

Real Madrid - Betis Sevilla

Středa 20. září, výkop 22.00, San Bernabéu, Madrid

V Madridu si ulevili. V neděli totiž zvládli klíčový duel. Možná to zní jako klišé, zápas s tak důležitým označením již ve čtvrtém ligovém kole...Ale je to tak. Před soubojem v San Sebastiánu totiž Barcelona vyhrála v Getafe a odskočila v průběžné tabulce Bílému baletu už na sedm bodů. A pokud by svěřenci Zidaneho vyšli naprázdno na Anoetě s Realem Sociedad, který byl do té doby stoprocentní, asi by byl v Madridu oheň na střeše.

Naštěstí pro Blancos na tak chmurný scénář nedošlo, duel zvládli s grácií, plusové body si do svých hodnocení přidali zejména Mayoral a Bale, opět vynikal Isco. Navíc do zítřejšího duelu už bude konečně připraven i Cristiano Ronaldo, který si odpykal v celé délce trest na pět zápasů za strčení do rozhodčího, jenž mu byl udělen po úvodním utkání o španělský Superpohár proti Barceloně.

Na marodce ale dál zůstávají Benzema s Kovačićem, mimo hlavní skupinu trénovali i Carvajal, Vallejo a Theo Hernández. Betis má mimo hru pouze Toscu a Juana Narvaéze, nicméně očekává se, že trenér Quique Setiéne sáhne k rotaci se sestavou.

Takhle na jaře slavil Ramos vítězný gól na 2:1 do sítě Betisu

V dosavadním průběhu soutěže byl Betis jako na houpačce. Venku prohrával a doma vyhrával. Se šesti body je tak v tabulce na 11. místě, obklopen dalšími šesti kluby, které mají totožný bodový zisk. Naposledy „verdiblancos“ zdolali Deportivo La Coruňa 2:1.

Na výhru na San Bernabéu už ale Betis vzpomíná hodně dlouho. Přesně devatenáct let, kdy v říjnu roku 1998 dokázal v Madridu vyhrát 1:0. Od té chvíle si mohl připsat akorát tři nerozhodné výsledky.

Pravděpodobné sestavy

Real Madrid: Navas - Nacho, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Modrić, Kroos - Bale, Mayoral, Ronaldo

Betis: Adán - Navarro, Mandi, Amat, Durmisi - J. García, Camarasa, Fabián - Francis, Sanabria, Nahuel

Tip FotbalPortal.cz 4:0

Kompletní program 5. kola španělské Primera División

Úterý 19. září

20.00 Valencia - Málaga

22.00 Barcelona - Eibar

Středa 20. září

20.00 Leganés - Girona

20.00 Athletic Bilbao - Atlético Madrid

21.00 Deportivo La Coruňa - Alavés

22.00 Real Madrid - Betis

22.00 Sevilla - Las Palmas

Čtvrtek 21. září

20.00 Villarreal - Espanyol

21.00 Celta Vigo - Getafe

22.00 Levante - Real Sociedad

Jan Preisler / FotbalPortal.cz