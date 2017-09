Primera Division - Alternativy pro Valverdeho, jak překlenout absenci Dembélého

© FotbalPortal.cz - Kdo nahradí zraněného Dembélého?

Dnes 09:13 - Velkou nepříjemností je pro Barcelonu zranění útočníka Ousmane Dembélého. Fotbalista, který měl zastoupit v sestavě azulgranas odcházejícího Neymara, opustil kulhající po necelé půlhodině Coliseum Alfonse Péreze v Getafe. Zranění si vyžádá delší dobu léčení a trenér Valverde musí rozmýšlet, jak poskládá sestavu bez něho.

Měl to namalované celkem jasně. Kouč Valverde podle očekávání stavěl nejdražší posilu v historii Barcy vedle dalších dvou klenotů - Messiho a Suáreze. Teď bude muset improvizovat, byť poměrně na dost dlouhou dobu. Dembélého zranění se totiž nakonec ukázalo vážnější než prvotní odhady a s natrženým svalem bude muset na operaci, díky čemuž se v letošním kalendářním roce na trávníku s největší pravděpodobností neukáže. Jaké má vůbec Valverde alternativy pro útočnou linii?

1. Gerard Deulofeu

Klubový odchovanec, který se v létě do Barcelony vrátil z Evertonu, má logicky největší naděje. Už ve zmíněném zápase Dembélého střídal, křídelní prostor je navíc jeho preferovaný. Rychlý, vyhledává souboje jeden na jednoho, aby jezdil po lajně nebo vyrazil diagonálně do šestnáctky. Měl být největší konkurencí pro Dembélého. Teď se mu vzhledem k okolnostem naskýtá nečekaně brzy šance usadit se v sestavě.

2. Paco Alcácer nebo Aleix Vidal

Alcácer jako útočník samozřejmě také chová určité šance dostat se do sestavy, ale je jasné, že jeho herní charakteristiky jsou trochu odlišné. Spíš dost. Je to především muž do šestnáctky, zakončovatel, který se cítí nejlépe v této činnosti než při tvorbě hry. Přes to všechno si ale zvykl u lajny hrát, když bylo třeba a může být pro Valverdeho alternativou.

Situace Aleixe Vidala je specifická. Ačkoliv se v úvodu sezóny dostával do hry, postupně se ze sestavy vytrácel, dokonce i z nominací, byť Valverde prohlašoval, že s hráčem nemá žádný problém a počítá s ním. Vidal je totiž původním zaměřením křídlo, z nějž trenéři v průběhu kariéry udělali útočně laděného beka. Vždycky se líp cítil v útoku než obraně. Trenér už ho na tomto místě letos zkoušel.

3. Denis Suárez nebo Arda Turan?

Denis Suárez je středopolař, který se spíš orientuje v zónách, jež jsou určeny pro vnitřní záložníky, ale dokáže se také adaptovat na hru u postranní čáry. Kromě toho Valverde pozitivně hodnotí jeho univerzálnost a Denis v Getafe předvedl, že se mu vrátila sebedůvěra.

Arda Turan naopak do plánů kouče moc nepasuje ani přístup tureckého fotbalisty nebyl pokaždé ideální. Hodně tlačil na to, aby zůstal v Barceloně a zavrhl odchod do Galatasaray. Pod Luisem Enriquem byl alternativou ve chvílích, kdy byl Neymar mimo hru. Ale letos se jeho přítomnost jeví hodně nepravděpodobně, snad pokud by došlo na opravdu krizovou situaci.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz