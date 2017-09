Primera Division - Baleův odpustek, Mayoral zaskočil za devítku, Kevin z nebe do pekla

© FotbalPortal.cz -

Dnes 11:21 - Důležitý triumf zaznamenal včera Bílý balet na stadionu Anoeta v San Sebastiánu. Nad domácím Realem Sociedad vyhrál 3:1 a odvrátil tak hrozbu, že by mu největší rival v boji o titul Barcelona utekl.

Bale poslal odpustek

Gareth Bale to s fanoušky Blancos neměl v poslední době moc jednoduché. Vlastně po celou dobu svého pobytu v hlavním městě Španělska se divákům do přízně moc nedostal. A tak je určitě rád on sám, včetně trenéra a členů vedení, když se mu nějaký zápas podaří nebo alespoň dá důležitý gól, aby snížil dusnou atmosféru, která kolem jeho postavy neustále panuje. Včera se mu to povedlo. I když za skvělou přihrávku je třeba pochválit i inženýra Isca. Ovšem Baleův sprint téměř přes celé hřiště, který byl zakončen lehkým lobem přes Rulliho, byl spektakulární.

Mayoral se odvděčil za důvěru

Chyběl Ronaldo, scházel Benzema. Zidane přemýšlel jak to vyřeší s hrotovým útočníkem, devítkou. Ve hře byl možná i Bale, ale ZZ vsadil na mládí. Vpřed poslal Borju Mayorala, který toho do té doby moc neodehrál, ale kouči jeho důvěru dokonale splatil. První gól dal, druhý byl také téměř v jeho režii. Přesně takhle začínal Morata, když zachránil v listopadu 2012 výhru v Levante. Teď je reprezentant a jeho cena jeho 80 milionů eur.

Kevin z ráje do pekla

Během pár minut se ocitl levý krajní bek Realu Sociedad Kevin Rodrigues v pekle místo toho, aby byl v ráji. Ve 29. minutě skvěle napálil do sítě z první centrovaný balón od Odriozoly, který měl na první pohled Navas bez problémů krýt. Vyrovnal v tu chvíli stav zápasu na 1:1. Netrvalo dlouho a v identické situaci Kevin napálil břevno. Ovšem po 22 sekundách se chytal za hlavu. Ne kvůli orazítkování brankové konstrukce, ale kvůli tomu, že po uvedené akci rychle pelášil před svoji branku zabránit protiútoku Madridu a při snaze zblokovat centr Mayorala si srazil míč za brankovou čáru. Místo 2:1 to bylo 1:2.

Rekord za rekordem pro Real

O vyrovnaném rekordu brazilského klubu FC Santos z let 1962-63 v počtu 73 zápasů, v nichž pokaždé Real skóroval, už byla řeč. Včera ale Bílý balet dosáhl dalšího historického zápisu. Dokázal totiž vyhrát jedenáctý ligový duel v řadě. Doposud měl nejdelší šňůru v sezóně 2011-12, kdy venku vyhrál od 7. do 27. kola deset utkání. Současná série čítá devět zápasů ze sezóny 2016-17 a dva zápasy letošní. Ten včerejší a z úvodního kola v La Coruni (0:3).

Kam dál?

