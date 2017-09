Primera Division - Dembélé si kvůli zraněnému svalu nezahraje hodně dlouho

© mundodeportivo.com - Ousmane Dembélé

Dnes 20:34 - Moc dlouho nejdražší posila v historii Barcelony Ousmane Dembélé v sestavě nevydržela. Hráč, který azulgranas přišel na 105 milionů eur, nedohrál kvůli zranění včerejší utkání v Getafe. Oproti původním prognózám je definitivní verze lékařů mnohem vážnější a Dembélé si kvůli poraněnému svalu nezahraje až čtyři měsíce.

Útočník Barcelony Ousmane Dembélé bude muset během následujících hodin na operaci. Dnešní podrobná vyšetření totiž odhalila závažnost zranění, které francouzský forvard utrpěl ve včerejším duelu v Getafe.

Podle vyjádření klubu má Dembélé natržený stehenní sval levé nohy a chirurgickému zákroku se podrobí u doktora Sakariho Oravy ve Finsku.

Pro Barcelonu je to velká nepříjemnost poté, co trenér Valverde neustále opakoval, jak je důležité dopřát hráči co největší prostor, aby se co nejrychleji aklimatizoval na herní styl azulgranas. To se nyní pořádně protáhne. Podle odhadů totiž bude Dembélé mimo hru 3-4 měsíce.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz