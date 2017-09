Primera Division - Barca se protrápila k výhře: Kritizovaný Paulinho rozhodl, Suárez mlčí, náhradníci se hlásí

© FotbalPortal.cz -

0 Líbilo se

Dnes 10:24 - Barcelona nadále drží první postavení v tabulce španělské ligy. Zápas v Getafe, který vyhrála 2:1, pro ni ale rozhodně nebyl procházkou růžovým sadem. Domácí nadšený nováček by si bod určitě zasloužil, ale nakonec i díky gólu kritizované posily Paulinha vydoloval favorit na jihu Madridu tři veledůležité body.

Kritizovaná posila rozhodla

Na jeho hlavu se snášela kritika. Starý, drahý, tak o něm smýšleli fanoušci poté, co Barcelona za jeho transfer vysázela na dřevo čínskému Guangzhou 40 milionů eur. Paulinho včera udělal první krok k tomu, aby ospravedlnil svůj přestup. Poté, co se vydal vpřed pár minut po svém střídání, ho našel Messi a on v souboji mezi dvěma obránci ve vápně uplatnil důraz, nenechal se vyvést z rovnováhy a přesně zacílil. Cesta ke srdci barcelonského příznivce ale bude ještě dlouhá.

Valverde netočil, náhradníci se ale hlásí o slovo

Zatímco Zidane točí sestavou jak o život, trenér Barcelony Valverde zatím sází na osvědčené borce. Nicméně zápasy se budou hromadit a nebylo by na škodu nějaký ten naběhaný kilometr největším hvězdám ušetřit. Náhradníci včera potvrdili, že se na ně může kouč plně spolehnout. Denis Suárez dal vyrovnávací gól, Paulinho vítězný a také Deulofeu odehrál velmi dobrý zápas.

Zraněný Dembélé

Barcelona má první problém se zraněním. Nejdražší posila klubu Ousmane Dembélé si hned ve třetím zápase za azulgranas poranil sval. Podle prvních odhadů asi bude natržený a mimo hru by tak mladý Francouz měl být zhruba tři týdny. Evidentně jednou z příčin bude mizerná tréninková práce Dembélého během jeho trucování v Dortmundu.

Spící Suárez

Na Ernesta Valverdeho tak čeká nelehký úkol s poskládáním útoku. A rovněž s tím, jak probudit zatím spícího Luise Suáreze. Uruguayec neprožívá ideální vstup do sezóny. V pěti mistrovských zápasech dal zatím jen jeden gól. Vypadá to, že mu nový systém, který trenér aplikuje, příliš nesedí. Messi z pozice falešné devítky vytlačuje Suáreze do levé strany, což El Pistolerovi nevyhovuje. Je to znát, zapojuje se málo do hry a Barcelona tak ztrácí jeho největší sílu, která je v šestnáctce.

Piqué krůček od vyloučení

Piqué už se žlutou kartou na kontě ještě za stavu 0:0 tečoval přihrávku Shibasakiho na Molinu rukou. Rozhodčí Borbalán akci neviděl a nepískal. V opačném případě by stoper Barcelony dostal druhou kartu a Getafe by kopalo pokutový kop.

Sergi Roberto opět na kraji obrany

Ačkoliv se po příchodu Semedea všemožně vytrubovalo, že se Sergi Roberto po dvouleté alternaci na pravém kraji obrany vrátí do středu zálohy, vše dopadlo jinak. Jak se zdá, Aleix Vidal zatím trenéra nepřesvědčil, takže se Roberto bude střídat o post se Semedem, aby si aspoň trochu zahrál.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz