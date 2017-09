Primera Division - V Barceloně už na konci května věděli, že Neymar odejde

© elheraldoslp.com.mx - Neymar

Dnes 12:27 - Postupně začínají vyplouvat na povrch další podrobnosti, které doprovázely nečekaný odchod brazilského útočníka Neymara z Barcelony do Paris SG. A také to, že všechno nebylo úplně tak, jak to veřejnosti vedení klubu prezentovalo.

„Neymar zůstane na 200 procent v Barceloně,“ hlásal v půlce července sportovní viceprezident Jordi Mestre. Chtěl tak tímto prohlášením do médií zřejmě uklidnit fanoušky, kteří už začínali být trochu neklidní z rozruchu, který se vyvolal kolem brazilské hvězdy. Obavy z odchodu klíčového hráče narůstaly.

Přitom od konce června, kdy se konala svatba Lionela Messiho, už hráči dobře věděli, že Neymar s největší pravděpodobností odejde, což potvrdil i stoper Piqué. Podle něho ale vedení o úmyslu hráče nemělo ponětí a sám ho o tom nechtěl informovat.

Ovšem včera ve svém vysílání Radio Catalunya uvedlo zcela jinou verzi, podle níž měla direktiva o možnosti, že by Neymar mohl opustit Barcelonu, vědět už od konce května letošního roku. Prezident Bartomeu už měl na turné do USA s týmem odcestovat s vědomím, že o hráče přijde. Akorát žádal lidi kolem Neymara o zachování maximální diskrétnosti.

