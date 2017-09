Primera Division - Prezident Realu má seznam čtyř útočných posil na lednový přestupní termín

© FotbalPortal.cz - Koho koupí Real do útoku?

0 Líbilo se

Dnes 15:51 - Letní přestupové okno se zavřelo teprve před dvěma týdny, nicméně ve španělském tisku už se spekuluje nad tím, kteří hráči by mohli přijít do Realu Madrid v lednovém transferovém období. Konkrétně do útočné řady, která je po odchodu Álvara Moraty, zranění Benzemy a nepřesvědčivých výkonech Balea na paškále.

Bulvární server Don Balón přinesl informace o tom, že Real Madrid bude v lednu nakupovat posilu do ofenzivní linie.

Trenér Zidane totiž není úplně spokojený s personálním obsazením útočné řady, kde v létě přišel o Álvara Moratu, jenž minulou sezónu nastřílel 20 gólů a také Mariana, jenž při nedostatku zápasového vytížení raději zvolil pro další působení Olympique Lyon.

Aktuálně je rovněž zraněný Karim Benzema a Gareth Bale má do ideální formy značně daleko. Borja Mayoral, který měl zastávat roli třetího útočníka právě místo Mariana, vysedává spíše na tribuně.

V notýsku prezidenta Florentina Péreze se tak vyjímají hned čtyři jména, z nichž jedno by mělo či mohlo zakotvit na San Bernabéu už v lednu. Tím je Alexis Sánchez z Arsenalu, který již dříve projevoval ochotu usadit se v kabině rivala klubu za nějž v minulosti hrál - Barcelony. V Londýně mu totiž končí smlouva a na nové se nedohodl. Na poslední chvíli se o něj v srpnu zajímal Manchester City, který ale neuspěl s nabídkou ve výši 60 milionů liber. Citizens budou přestup zkoušet v lednu znovu, ale nabídku razantně sníží.

Další na seznamu je například útočník Dortmundu Pierre Emerick Aubameyang, jehož do Madridu mimo jiné vábí i slib, který dal svému dědečkovi, že jednou bude hrát za Bílý balet.

Robert Lewandowski z Bayernu je s Blancos spojován už několik let a na adresu madridského klubu se vyjadřoval vždy obdivně.

Posledním mezi vyhlédnutými posilami do útoku je vycházející star FC Turín Andrea Belotti, který v minulé sezóně zaznamenal úctyhodných 26 branek.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk