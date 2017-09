Primera Division - TOP 4 postřehy z duelu mezi Barcelonou a Juventusem

© as.com - Radost hráčů Barcelony

Dnes 12:49 - Barcelona dál pokračuje v dobrých výkonech. Po katastrofě v domácím Superpoháru s Realem Madrid vstoupila pevným krokem nejen do domácí ligové soutěže, kterou vede bez ztráty bodu a inkasovaného gólu, ale premiéra ji vyšla i v Lize mistrů. V prvním duelu této soutěže porazila Juventus, který ji loni zamítl cestu do semifinále.

Zde jsou čtyři hlavní postřehy, které nechal včerejší večer, v němž azulgranas vrátili Staré dámě výsledek 3:0 z minulé sezóně. Dvěma góly se prosadil Leo Messi, střelecky ho podpořil Ivan Rakitić.

1. Výtečný Iniesta, ale jen 30 minut

Zdálo se, že Andrés Iniesta postupně opouští svoje místo na slunci. Alespoň minulý rok. Ne, že by ztratil veškeré svoje kvality, ale čas prostě zastavit nejde. Ani u Iniesty. Včera proti Juve ale opět připomínal toho hráče, který byl pro Barcelonu naprosto nepostradatelný. Jenže vydržel zhruba půl hodiny, pak se opět začal vytrácet, až byl ve druhé půli vystřídán.

2. Dembélé dobrý, ale fanoušci musí mít trpělivost

Dembélé stál Barcelonu 105 milionů eur, sumu, která byla ovlivněna přestupem Neymara. Hráč má asi reálnou hodnotu o dost nižší, přesto patří mezi nejtalentovanější hráče současnosti. Jeho 20minutový debut o víkendu proti Espanyolu vypadal velmi slibně, včetně gólové asistence. I včera byla jeho první půle velmi dobrá. Živý, snaživý, nepoložil se před velkým okamžikem debutu ani velikostí soupeře. Sebevědomě šel do útoku, svědomitě bránil. Ve druhé půli už ale začal připomínat hráče, který trénuje teprve týden.

Kazil přihrávky, špatně volil rozhodnutí zda jít do souboje jeden na jednoho či přihrát. Má toho ještě hodně k učení před sebou a na tento proces bude potřebovat od fanoušků podporu. Ti to evidentně pochopili a při odchodu na lavičku ho vyprovázeli ovacemi.

3. Návrat falešné devítky

V lednu roku 2015 se rozhodl Luis Enrique posunout Luise Suáreze do středu barcelonského útoku a MSN byla na světě. Tím pádem také skončilo fenomenální období během nějž Leo Messi působil jako falešná devítka. Nyní se ale podle všeho vrací do starých kolejí. Ernesto Valverde postavil Argentince do středu a Messi sází jedno skvělé představení za druhým. Včera proti Juve rozjížděl svoji show ze středu hřiště, toulal se po celém place a neustále dostával obranu Italů do úzkých. Útočné akce začínal i končil. Má výtečnou formu.

4. Semedo začíná dokazovat oprávněnost transferu

Po jeho prvních startech za Barcelonu byl Nelson Semedo kritizován. Rozhodně nepřipomínal prototyp moderního beka, kterého Barcelona podle všeho kupovala. Ofenzivní produkce téměř nulová, k tomu chyby v obraně. Ale jak to vypadá, Semedo se začal pomalu aklimatizovat na nové angažmá. Už o víkendu proti Espanyolu předvedl mnohem lepší výkon a včera byl jedním z nejlepších hráčů. Předvedl svoji rychlost na pravé straně, kromě toho i technické kousky ale hlavně...spolehlivě bránil. Pokud výkonnostně půjde nahoru, bude snad moci Barca konečně přestat tesknit nad odchodem Daniho Alvese.

