Primera Division - Cristiano Ronaldo by se rád vrátil do Anglie

Dnes 15:55 - Portugalský útočník Realu Madrid Cristiano Ronaldo se zapletl do problémů s placením daní. Kvůli pravděpodobným únikům musel během léta vypovídat před soudem. Ačkoliv bylo tehdejší sezení neveřejné, do médií pronikla videa. Na nich je Ronaldo zachycen, jak soudkyni tvrdí, že by se chtěl vrátit zpět do Anglie.

Během léta se nemluvilo o ničem jiném. Cristiano Ronaldo měl a stále má oplétačky se soudem. Podle obvinění měl totiž zpronevěřit téměř 15 milionů eur na daních. Na konci července kvůli tomuto prohřešku vypovídal u soudu.

Jednání bylo pro veřejnost uzavřeno, nicméně včera jedno portugalské médium zveřejnilo záběry z tohoto aktu, kde měl fotbalista prohlásit, že by se nejraději vrátil do Anglie, kde nikdy neměl z placením daní žádné problémy.

„V Anglii jsem neměl žádné problémy. Jak určitě víte, můj život je otevřená kniha, nemohu nic skrývat. Bylo by to z mojí strany směšné. Nerad to říkám...ale rád bych se vrátil zpět do Anglie,“ řekl před soudkyní.

„Moc tomu všemu nerozumím. Školu jsem opustil v šesté třídě. Jedinou věc, kterou umím, je hrát fotbal,“ vyprávěl dále Ronaldo. „Pokud je potřeba zaplatit víc udělám to. Nechci ve Španělsku žádné potíže."

Během přestupového období se mluvilo o možném přestupu Cristiana Ronalda do Manchesteru United. Red Devils ale nakonec možnost pokusit se získat portugalského fotbalistu vzdali.

