Primera Division - Má to Bale v Realu spočítané? Už ho nebere ani kabina

Dnes 11:50 - Přestup Garetha Balea do Realu Madrid se stále více jeví jako krokem vedle. Sto milionů eur zatím létá vzduchem a byť velšský útočník občas poskytne náznaky zlepšení, vždy je to jen klamný přelud před tím, než zase zabředne do šedivé reality průměrnosti. Podle posledních kuloárních zvěstí už ho nebere ani kabina.

Situace Garetha Balea v Realu Madrid už začíná být znepokojivá. Poté, co předvedl náznak znovuvzkříšení v duelu proti Deportivu v prvním ligovém kole, upadl minulou sobotu opět do apatické verze, kdy nechává publikum na pochybách o své oddanosti pro tým. Podle kuloárních informací už je také madridská kabina lehce znepokojena s přístupem samotného hráče.

Eduardo Inda, který je napojený na zdroje z madridského zákulisí, uvedl v pořadu El Chiringuito, jaká je aktuální situace velšského reprezentanta.

„Klíčoví členové madridské kabiny už jsou naštvaní, protože Bale vlastně vychází pouze s Modrićem, nikým jiným. Proti Levante navíc zahodil dvě velké šance. Jeho role je zpochybňována a někteří důležití členové vedení se domnívají, že by bylo docela dobré Balea prodat, pokud přijde nabídka alespoň ve výši 150 milionů eur,“ prohlásil Inda.

Gareth Bale tak trochu narušuje jinak velmi soudržnou kabinu madridského Realu. „Dělá všechno sám, příliš se nedruží. Ovšem kabinu štve i jiná věc. Během absence Ronalda měl být lídrem týmu, jako teoreticky hráč číslo dvě za Portugalcem, ale rozhodně tak nehrál. Chybí mu nejen úspěšnost při zakončení, ale také správný a odpovídající přístup. Pořád neučinil ten potřebný krok vpřed,“ dodává Inda informace z madridských kuloárů.

Ačkoliv vedení a především prezident Pérez dlouhou dobu zastávali tezi, podle níž je Bale rozhodně neprodejný, nyní už tak pevně svoji představu nezastává. Cena Bale je stále vysoká, nicméně včerejší bulvární zdroje psaly o tom, že by Manchester United měl v létě hodně utrácet a koupit vedle Antoineho Griezmanna z Atlética také Garetha Balea.

