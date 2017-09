Primera Division - El Clásico se bude letos hrát v netradičním termínu

© as.com - El Clásico se bude hrát den před Štědrým dnem

Dnes 13:55 - Oficiálně to zatím ještě potvrzeno není, ale poté, co se první El Clásico letošního roku hrálo netradičně v červenci v Miami, bude mít i ligové klání mezi Realem Madrid a Barcelonou na stadionu San Bernabéu poměrně neobvyklé datum konání. Uvedl to prezident LFP Javier Tebas.

Červencový los nejvyšší španělské soutěže nasměroval proslulé El Clásico, souboj mezi Realem Madrid a Barcelonou který sleduje celý fotbalový svět, do 17. kola, jemuž je ale vyhrazen termín uprostřed týdne od 19. do 21. prosince. El Clásico v pracovní dny se hrávalo maximálně v rámci Ligy mistrů nebo domácího poháru Copa del Rey.

Proto, aby byla sledovanost ještě vyšší a především na asijském trhu, vymyslelo vedení LFP, jak v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Onda Cero potvrdil prezident španělské ligy Javier Tebas, ještě kurióznější termín.

Zápas mezi Realem Madrid a Barcelonou se na stadionu Santiaga Bernabéua uskuteční nezvykle den před Štědrým dnem, v sobotu 23. prosince ve 13.00.

Po americkém El Clásicu, které se uskutečnilo na konci července v Miami, je to další trochu neobvyklé datum odvěkého zápolení dvou španělských velkoklubů.

