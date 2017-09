Primera Division - Přijde španělská Primera División o Barcelonu? Přestane být velkým klubem Evropy?

© FotbalPortal.cz -

1 Líbilo se

Dnes 09:56 - V neděli 1. října se v Katalánsku uskuteční referendum, v němž budou místní občané rozhodovat svými hlasy o případném odtržení tohoto bohatého regionu od zbytku Španělska. A pokud by na krajní variantu přeci jen došlo, mohlo by to mít následky pro Barcelonu, respektive celou španělskou ligu Primera División.

Zatím jsou kolem celého referenda, které se uskuteční (nebo má uskutečnit) za tři týdny, spíše zmatky. Nechce ho povolit španělská vláda, některá města nechtějí propůjčit pro tento akt své prostory, včetně Barcelony.

Nicméně v případě, že k celému aktu dojde a zvítězí varianta odtržení Katalánska od zbytku Španělska, může to mít dopad i na španělský fotbal a její nejvyšší soutěž. Jeden z nejmocnějších klubů - FC Barcelona - by totiž o místo v ní přišla. Nemohla by hrát La Ligu, ačkoliv se původně předpokládalo, že si bude moc svobodně vybrat, v jaké soutěži bude působit. Ve hře byla katalánská soutěž či francouzská Ligue 1.

K celé věci se totiž včera vyjádřil prezident španělské ligy Javier Tebas, který do celé záležitosti vnesl přeci jen více světla. „Pokud dojde k odtržení Katalánska, pak zákon o sportu hovoří jasně. Dovoluje hrát La Ligu pouze španělským klubům. Barcelona by si navíc nemohla vybírat, v které lize by hrála. Katalánská liga by byla něco jako holandská a práva od televizní společnosti TV3 nezaručí stejné finanční příjmy, jako v tuto chvíli. Barcelona přestane být velkým klubem Evropy."

Byť všechny zajímá samozřejmě pouze případ FC Barcelona, v nejvyšší španělské soutěži jsou ještě další dva kluby z tohoto regionu - Espanyol a Girona.

„Jedinou výjimkou je Andorra, které zákon dovoluje mít kluby ve španělských soutěžích. Odchod Barcelony by poznamenal španělskou ligu jako by Španělsku ublížilo odtržení Katalánska,“ uvedl dále Tebas.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz