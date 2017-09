Primera Division - TOP 5 postřehů z barcelonského derby

© as.com - Leo Messi

Dnes 14:20 - Naprosto jednoznačně se včera vypořádala Barcelona s Espanyolem. Městské derby ovládli slavnější a favorizovaní azulgranas, když uštědřili pericos potupného bůra. Zde vám přinášíme pět postřehů z klání, které posunulo svěřence trenéra Valverdeho do čela ligové tabulky.

Krize? Kdepak, máme Messiho

Poslední dny a týdny je Barcelona zmítaná neklidnými vlnami. Ať už jde o kauzu Neymar, nedotažené posily během přestupového okna a s tím související uvolnění (spíš neuvolnění) nepotřebných hráčů, vratké křeslo prezidenta Bartomeua. Jenže na tyto všemožné neduhy existuje jeden léčebný prostředek, který dokáže v cuku letu zklidnit rozbouřenou tepovou frekvenci - Leo Messi. 42. hattrick kariéry tohoto Argentince dokazuje jeho skvělou formu, díky níž dokáže vytáhnout Barcu z bláta. Letos už dal pět gólů, trefil čtyři tyče a zahodil penaltu.

Debut Dembélého

Trenér Valverde si pohrával s myšlenkou nasadit Ousmaneho Dembélého od začátku zápasu. Nicméně debut nejdražší klubové posile a druhému nejdražšímu hráči světa schoval až do druhého poločasu. Za něco víc než dvacet minut toho mladý 20letý fotbalista moc nestihl, ale alespoň ukázal svoji rychlost, přímočarost a nakonec i kolegiálnost, když přihrál v poslední minutě na gól Suárezovi, přestože by klidně mohl sám zakončovat. Pokud bude v tomto kurzu pokračovat, fanoušci na Camp Nou rozhodně zklamaní nebudou.

Dobrý tah Valverdeho

Barcelonskému kouči vyšel tah umístit Deulofeua na pravou stranu útoku. Mladý hráč si měl měnit pozice s Messim, který měl samozřejmě naprostou volnost pohybu po trávníku a celá levá strana tak zůstala volná pro Jordiho Albu. Teoreticky by toto rozložení sil mohl působit trochu nevyváženě, ale záměr se podařilo naplnit. Obránci Espanyolu se museli hodně přesouvat, aby ucpali vzniklé díry v prostorech, kde bylo nejvíc hráčů azulgranas. Albovi tak zůstalo zcela volné pole působnosti, čehož hojně využíval.

Real je na čtyři body

Neméně důležitá informace pro Barcelona je ta, že madridský konkurent opět ztratil. Podruhé doma a náskok před Realem je nyní už čtyřbodový. Samozřejmě po třech kolech není možné dělat závěry, nicméně Bílý balet teď cestuje do San Sebastiánu pod velkým tlakem.

Na rozdíl od Zidaneho žádné rotace

V tomto kole vyšel tah se sestavami lépe Barceloně. Ernesto Valverde tentokrát nešetřil klíčové hráče, přestože měli v nohách těžké kvalifikační zápasy a už v úterý čeká na azulgranas finalista posledního ročníku Ligy mistrů Juventus. Postavil to nejsilnější, co měl. Nicméně dá se předpokládat, že brzy i nový kouč Barcelony sáhne k točení kádru, které právě Madridu přineslo loni velký úspěch. Jinak by za to mohl tvrdě zaplatit ve chvíli, kdy se bude lámat sezóna.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz