Primera Division - TOP 5 postřehů z utkání Real Madrid – Levante

Moc to řešíte bože dyť je začátek sezony, tyhle zápasíčky nikoho nezajmaj osobně jsem s remízou tak nějak i počítal bylo mi uplně jasný že po té delší pauze co se hráli národní zápasy to nebude extra záživnej zápas a Real už mám v tomhle okoukanej takže vim kdy vypouští zápasy a podobně no co remizovali s Levante 1:1, i tak Levante hrálo docela dobře, o sestavě se zminovat ani nebudu, hrála spíš lavička, ale to je jedno, je mi uplně jedno že se hrála remíza, bože