Primera Division - Barcelona v čele španělské ligy: Messi zaznamenal hattrick, Dembélé debutoval

nejak somnesledoval pripravu..nebol na to cas takze dnes som videl semeda po prvy krat a doslova mi vyrazil dych...bud mu len vysiel zapas alebo je to fantasticka kupa...dneska bol paradny..veril si ..pod tlakom mu nerobilo problemi vyhrat sa s loptu...nahravky presne..klobuk dolu..a druha strana alba ten ten mal fantasticky zapas..messi klasika a najvecsie sklamanie suarez...on jak nema prehlad okolo seba to je strasne.. niekedy tie jeho prihravky uplne nikomu a same stratene lopty od neho