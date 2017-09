Primera Division - Real zase ztrácel, doma jen remizoval s Levante

© as.com - Real jen remizoval s Levante

Dnes 15:25 - Další nečekanou ztrátu si v domácí ligové soutěži připsal Real Madrid. Obhájce trofeje po plichtě s Valencií doma nedokázal přelstít ani Levante a uhrál s ním pouze nerozhodný výsledek 1:1. Navíc musel dotahovat náskok soupeře, který se dostal do vedení už ve 12. minutě.

Real Madrid 1:1 Levante

Góly: 35. Lucas Vázquez - 12. Ivi

ČK: 89. Marcelo

Real Madrid: Casilla - Carvajal, Nacho Fernández, Ramos, Marcelo - M. Llorente (62. Isco), Kroos - L. Vázquez (72. Kovačić), Asensio, Hernández - Benzema (28. Bale).



Levante UD: Fernández - Iván López (20. Pedro López), Postigo, Chema, Toňo - Lerma, Campaña - Jason, Suárez Pier, Ivi (67. Verza) - Alegría (54. E. Boateng)

Další nečekanou ztrátu nabral v boji o domácí titul madriský Real, když se na domácím stadionu nedokázal radovat ze tří bodů ani ve druhém zápase této sezóny. Před reprezentační přestávkou to byla Valencie, která Blancos obrala o dva body a dnes celek z předměstí tohoto města, Levante.

To se dokonce ve 12. minutě dostalo do vedení, když nedůraz Carvajala těsně před bránou potrestal gólem Ivi. K němu se snesl dlouhý balón po autovém vhazování, pohodlně se s ním otočil a prostřelil dnes chytajícího Casillu.

Pak měl Real blízko gólu po centru Lucase Vázqueze, jehož centr si Raúl málem po chycení stáhl do branky, ale na trefu musel křídelník Realu čekat až do 36. minuty. Po Kroosově rohovém kopu vystřelil Ramos a pohotově dostal vyražený míč do sítě právě Lucas.

To už na trávníku nebyl zraněný Benzema, jehož po necelé půlhodině vystřídal Gareth Bale, ovšem dnes to nebyl jeho ideální den. Těsně před poločasem spálil dvě velké šance. Nejprve hlavičkou mířil těsně vedle a pak v sólovém nájezdu ztroskotal na Raúlovi.

Real si herní a územní převahu udržoval i ve druhé půli, v němž opět zahodil velké množství příležitostí. Třeba v 62. minutě Bale mířil těsně nad břevno. V 86. pak novu velšský forvard byl blízko kýžené brance, ale centr Isca nedokázal vměstnat mezi tři tyče, které statečně hájil Raúl Fernández.

Cestu za vyrovnáním pak madridskému klubu notně zkomplikoval svoji nedisciplinovaností obránce Marcelo, který po souboji kopl soupeřova hráče a dostal rovnou červenou kartu. I přesto se ale Bílý balet v závěru ještě pokoušel strhnout výsledek na svoji stranu. V samotném závěru trefila technická střela Toniho Kroose levou tyč Raúlovy brány.

Další výsledek 3. kola Primera División

Leganés - Getafe 1:2 (65. Guerrero - 40. Arambarri, 83. Álvaro Jiménez)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz