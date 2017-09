Primera Division - Odchod Balea? Není vyloučený, tvrdí prezident Pérez

© skysports.com - Gareth Bale

Dnes 12:36 - Gareth Bale. Hráč, kterého si vyžádal prezident Pérez pro Real Madrid. Neváhal za něj utratit sto milionů eur. Jenže Velšan zatím ne a ne definitivně propuknout, stále se potýká se zraněními či poklesem formy a i tyto argumenty měly vliv na to, že ani samotný první muž Bílého baletu v tuto chvíli rezolutně nevylučuje Baleův odchod.

Přišel s gloriolou budoucí hvězdy, která společně s Ronaldem potáhne Real Madrid za tituly. A prezident Pérez, který za něj Tottenhamu zaplatil kolem 100 milionů eur, nad ním neustále držel ochrannou ruku. Zastával se ho, byť díky svým opakujícím se zraněním nebyl schopen držet laťku výkonnosti delší dobu na nejvyšší úrovni.

„Vyhrál nám spoustu trofejí, hrál velmi podstatnou roli ve dvou finálových zápasech Ligy mistrů a španělského poháru. Loni měl zdravotní problémy, což pro něj znamenalo pokles. Ale pořád je jedním z nejlepších hráčů a máme radost, že je u nás,“ uvedl Pérez.

„Zdá se mi, jako by navážení do Balea bylo pro některé lidi národním sportem, nebo tak něco. Nevím, jestli se naváží do Balea nebo do mě,“ reagoval Pérez na neustálé kritiky hráče, včetně pískotu vlastních fanoušků.

Během léta ovšem o Balea projevil seriózní zájem José Mourinho, manažer Manchesteru United. Velký obdivovatel madridského útočníka. „Jestli je na odchodu z Realu Madrid, budu na něho čekat na druhé straně a bojovat s ostatními trenéry, kteří by ho rovněž chtěli mít ve svém týmu,“ pronesl The Special One.

Konkrétní nabídka na Balea sice do Madridu nedorazila, ale Pérez jeho teoretický odchod v žádném případě nevyloučil. „Nepřišli na něj žádné nabídky a to, co pronesl Mourinho, byl jenom jistý způsob polichocení. Ovšem každý hráč je v tuto chvíli na prodej a uvidíme, co se za rok stane. Já ale nevím, co bude, ostatně jako nikdo z nás,“ uvedl tak trochu záhadně Pérez.

