Primera Division - Některé zápasy španělské ligy by se v budoucnu mohly hrát v zahraničí

Dnes 17:41 - Španělská La Liga by, podobně jako dříve hokejová NHL, mohla opustit hranice své země a některé zápasy její zápasy by se mohly odehrát v zahraničí, pravděpodobně mimo Evropu. Vedoucí představitelé La Ligy by „export“ své soutěže uvítali, částečně by tím mohli snížit komerční rozdíl mezi jejich soutěží a anglickou Premier League.

V roce 2008 se o podobné myšlence uvažovalo i v Premier League, která zvažovala 39. zápas sezony, který by se odehrál mimo Anglii. Na návrh se však snesla vlna kritiky, a to jak od médií, tak od fanoušků, a proto se k němu od té doby nikdo nevrátil.

Nyní o něčem podobném uvažují ve Španělsku. Jedním z podnětů byl i letní přátelský turnaj International Champions Cup, v rámci kterého se střetla Barcelona s Realem Madrid. Byl to teprve druhý případ, kdy se tito rivalové střetli jinde než ve Španělsku. Přestože šlo o přátelské utkání, atraktivita obou klubů přilákala na stadion v Miami šedesát šest tisíc diváků.

Představitelé španělské nejvyšší soutěže tak uvažují o tom, že v budoucnu by se taková klání stala pravidlem. Návrh na fotbalové konferenci Soccerex, která probíhá v Manchesteru, nastínil Javier Tebas, předseda profesionálních španělských soutěží.

„V minulé sezoně se na španělskou ligu koupalo více než 2,5 miliardy lidí, což dokazuje, že La Liga je globální fenomén, který je třeba ještě více přiblížit lidem po celém světě. Proto budeme uvažovat o tom, že bychom některé ligové zápasy v budoucnu odehrály mimo Španělsko.“

La Liga by ráda srovnala krok s ostrovní Premier League, která je po komerční stránce jednou z nejsilnějších sportovních soutěží, kterou převyšuje maximálně NFL, liga amerického fotbalu.

Roční příjem z prodeje televizních práv Premier League La Liga Zahraničí - £1.07mld. Zahraničí - £570.28 Domácí - £1.71mld. Domácí - £801m Celkem - £2.78mld. Celkem - £1.37mld.

Ondřej Pražák / bbc.com