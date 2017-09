Primera Division - V Barceloně se hraje zítra derby, Real Madrid hostí nováčka

© as.com - Messi bude opět vyzývat obranu Espanyolu

Dnes 16:57 - Po reprezentační pauze pokračuje španělská nejvyšší soutěž Primera División zápasy třetího kola. Zajímavý duel se hraje zítra v Barceloně, kde si to spolu rozdají v derby FC a Espanyol. Úřadující mistr z Madridu si po poslední ztrátě s Valencií bude chtít napravit reputaci a zápas s nováčkem z Levante se jeví jako ideální příležitost.

Real Madrid - Levante UD

Sobota 9. září, výkop 13.00, San Bernabéu, Madrid, přímý přenos DIGI Sport 3

Opravná zkouška se rýsuje pro madridský Real poté, co v minulém kole před vlastním publikem ztratil dva body v souboji s Valencií. Z předměstí tohoto města přijíždí na madridský svatostánek Levante, nováček letošního ročníku. Ten má na kontě aktuálně stejně bodů co loňský mistr poté, co nejprve v premiéře zdolal Villarreal 1:0 a následně na půdě La Coruni uhrál bod za remízu 2:2.

Svěřenci kouče Zidaneho už sice drží sérii se vstřeleným gólem na cifře 70 zápasů v řadě, ale ani dva jim nebyly nic platné v souboji s Valencií, v němž se museli spokojit s pouhým bodem za remízu 2:2. Předtím Blancos zdolali Deportivo La Coruña 3:0.

Real Madrid přežil reprezentační pauzu bez problému. Obávaný Virus FIFA se ho tentokrát nedotkl a kouč Zidane může počítat se všemi svými ovečkami. A navíc má na rozdíl od svých předchůdců výtečnou bilanci v zápasech po reprezentační pauze. Z dosavadních pěti vyhrál všechny.

Je dost dobře možné, že Zizou nechá sedět některé opory, které toho hodně naběhaly v dresu jednotlivých reprezentací. Šetřit by mohl Ramose nebo Modriće, vyloučen není ani start Thea místo Marcela, v bráně zřejmě vystřídá Navase Casilla. A třetí díl ze čtyřzápasového trestu si odpyká Cristiano Ronaldo.

V dresu Levante má vystavenu disciplinární stopku Morales, zraněný je dlouhodobě Roger Martí.

FC Barcelona - Espanyol Barcelona

Sobota 9. září, výkop 20.45, Camp Nou, Barcelona, přímý přenos DIGI Sport 3

V kancelářích to vře a bublá, ale v domácí soutěži je zatím Barcelona bezchybná. Prezident Josep Maria Bartomeu po posledních exceses ztrácí půdu pod nohama a reálně mu hrozí, že by v dohledné době mohl přijít o svoje pohodlné křeslo.

Na trávníku ale vše šlape podle ideálního scénáře. Plný počet bodů ze dvou odehraných utkání, ani jedna obdržená branka, Messi dva góly na kontě a k tomu čtyři nastřelené tyče. Navíc v sobotu by se měl na Camp Nou objevit i Ousmane Dembélé, posila, která má zastoupit v brzké době Neymara a stála 105 milionů eur. Zatím.

Kromě něj by se mohl před svým novým publikem představit i Brazilec Paulinho, který dostal od trenéra Valverdeho k dispozici již pár minut v posledním zápase na půdě Alavésu. Po zranění už by měl být fit i útočník Luis Suárez, který v jihoamerické kvalifikaci zvládl dva téměř kompletní zápasy.

Také Espanyol, jenž letos na první výhru po prohře s Leganés a remíze v Seville stále čeká, představí fanouškům novou tvář - středopolaře Dardera. Toho získal na hostování z Lyonu a hráč zná dobře prostředí španělské ligy ze svého předchozího působení v Málaze. Připraven ale ještě nebude stoper Sergio Sánchez, který přišel na hostování z Kazaně.Nejistý je ale start gólmana Diega Lópeze, mimo jsou kvůli zranění Óscar Duarte, Javi López, Jairo a Adri López.

Kompletní program 3. kola Primera División

Pátek 8. září

21.00 Leganés - Getafe

Sobota 9. září

13.00 Real Madrid - Levante

16.15 Valencia - Atlético Madrid

18.30 Sevilla - Eibar

20.45 Barcelona - Espanyol

Neděle 10. září

12.00 Deportivo - Real Sociedad

16.15 Athletic Bilbao - Girona

18.30 Celta - Alavés

20.45 Villarreal - Betis

Pondělí 11. září

21.00 Málaga - Las Palmas

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

Jan Preisler / FotbalPortal.cz