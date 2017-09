Primera Division - Zidane už vydělal Realu víc, než stál jeho přestup v roce 2001

© marca.com - Zinedine Zidane

Včera 16:26 - Byla to tehdy pořádná raketa. Real Madrid v roce 2001 zaplatil za francouzského záložníka Zinedina Zidaneho 75 milionů eur. Ovšem jak se nyní ukazuje, tento přestup by se dal nazvat obchodem století. Zidane se totiž vyplatil nejen jako hráč, ale nyní i jako trenér a bohatě už vrátil investici, kterou do něj Real před šestnácti lety vkládal.

Přestupová suma 75 milionů eur možná u nejednoho příznivce před šestnácti lety vyvolala nechápavé kroucení hlavou. V tu chvíli se stal francouzský reprezentant Zinedine Zidane nejdražším hráčem planety. Jenže jak se nakonec ukázalo, vynaložené prostředky stály za to. Byl to byznys století. A to nejen proto, co Zidane předváděl na zeleném pažitu v roli hráče.

Pomohl Los Blancos získat španělský titul, dva domácí Superpoháry, trofej z Ligy mistrů, evropský Superpohár a Interkontinentální pohár.

Před 18 měsíci ale nastoupil na dráhu prvního kouče A týmu, do pozice, na níž nahradil Rafaela Beníteze a od té doby vydělal klubu na finančních prémiích víc, než stál svého času jako hráč.

V Lize mistrů získal dva triumfy za sebou. V první sezóně koučoval až od osmifinále, čím vydělal klubu 29,5 milionů, v loňské celé pak 54,2 milionů eur. Postupem do základní skupiny pak Real získá letos na prémiích od UEFA 12,7 milionů eur. Za dva triumfy v evropském Superpoháru klubu přispěl 4 miliony za každý a díky výhře na MS klubů pak 5 milionů eur. Suma sumárum 109,4 milionů eur.

