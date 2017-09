Primera Division - Barcelonská faux pas na pokračování: Prezident oznámil dohodu na smlouvě Iniesty...který o ní neví

© marca.com - Andrés Iniesta

Dnes 15:52 - Vedení fotbalové Barcelony se teď motá v bludném kruhu přehmatů a nešťastných vyjádření. Po kauze Neymar, kvůli níž v očích fanoušků generalita katalánského klubu hodně poklesla, přes nevydařený závěr přestupového okna, se rýsuje na obzoru další trapas, tentokrát kvůli kapitánovi Andrési Iniestovi a jeho nové smlouvě.

Jak dlouho nebylo o vedení Barcelony slyšet v době, kdy bylo všechno v cajku a azulgranas sklízeli tituly jak na běžícím pásu, tak o to častěji se klubové představenstvo a jeho kroky probírají v médiích nyní.

Jedním z prvních faux pas bylo vyjádření člena klubového vedení v průběhu července na v tu dobu ještě domnělý přestup Brazilce Neymara, kdy uvedl že hráč na 200 procent zůstane v klubu, přitom v kabině už bylo dávno jasné, že Barcelona o svůj klenot přijde.

Další nevoli musela direktiva klubu z Camp Nou vyslechnout po skončení přestupového okna, kdy slibovala jednu, ale možná dokonce i dvě posily do kádru. Ovšem nakonec nepřišla ani jedna.

A špatné světlo na to, jak pracuje vedení Barcelony, vrhá i historka posledních hodin. Bylo to včera, kdy prezident klubu oznámil, že je předběžně dohodnut s kapitánem týmu Andrésem Iniestou na novém kontraktu.

Ten stávající totiž vyprší záložníkovi příští léto a rojí se spekulace, podle nichž by oblíbený hráč mohl přestoupit do jiného klubu. Zadarmo. Zájem projevil údajně Juventus. „Už jsme předběžně domluveni a očekáváme, že během následujících týdnů by se mělo vše konkretizovat,“ uvedl včera prezident klubu Bartomeu.

Jenže samotný hráč tuto dohodu překvapivě popřel. „Ne“, jednoznačně odpověděl všem novinářům, kteří na hráče čekali na barcelonském letišti po příletu z reprezentačního utkání v Lichtenštejnsku a ptali se ho právě na to, jestli už je dohodnut na novém smluvním závazku.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com