Primera Division - Simeone se přece jen upsal Atléticu do roku 2020

Dnes 07:51 - Rok po zkrácení smlouvy s Atléticem Madrid se jeho kouč Diego Simeone dohodl na prodloužení kontraktu. Sedmačtyřicetiletý Argentinec je na lavičce fotbalistů Atlética od roku 2011 a je strůjcem řady úspěchů. Vyhrál s ním španělskou ligu, domácí pohár a Evropskou ligu. Ve finále Ligy mistrů ho dvakrát zastavil Real.

Simeone měl původně smlouvu do roku 2020, ale loni v září překvapivě oznámil, že se dohodl na zkrácení o dvě sezony. Podle dnešního prohlášení klubu se nicméně obě strany vrátily ke spolupráci nejméně do roku 2020. Jako hráč Simeone v klubu prožil pět let.

"Začal sedmou sezonu v Atléticu jako trenér, v naší soutěži je nejdéle u kormidla jednoho týmu. A jen Arséne Wenger (v Arsenalu) ho v tomto směru překonal z elitních evropských lig," připomnělo Atlético v prohlášení.

