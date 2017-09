Primera Division - Proč má Messi tak nízkou výkupní klauzuli?

© sport.es - Leo Messi

0 Líbilo se

Dnes 15:15 - Výkupní klauzule u největších fotbalových hvězd byla ještě donedávna dle mínění mnohých jen jakýmsi zastrašujícím prostředkem, který měl každého koupě chtivého zájemce okamžitě odradit. Ale jen do doby, než taková „výkupka“ při přestupu Neymara z Barcelony do PSG skutečně padla.

Částka 222 milionů eur. Přesně tolik bylo zaneseno ve smlouvě Brazilce Neymara, kterou jen rok předtím spokojeně podškrtl Barceloně. A postupem let se měla ještě zvyšovat. K tomu už ale nedošlo, neboť bohatí šejkové, kteří drží v rukou francouzský klub Paris SG, sáhli hodně hluboko do kapsy a vysázeli na dřevo přesně tolik, kolik stálo v dokumentu, jenž v tu chvíli pozbýval platnost.

Astronomická suma, která byla dechberoucí jen při jejím vyslovení, byla najednou zaplacena. A Barcelona se může klepat dál. Na rozdíl od konkurenčního Realu, kde má Ronaldo s Balem výstupní klauzule rovny miliardě eur, se rozhodla generalita klubu z Camp Nou v nové smlouvě obrnit klauzulí „jen“ 300 milionů eur.

A když už někdo dokázal zaplatit 222 milionů, proč by nedovedl sehnat ještě 78 milionů eur navíc? To už pro Katar nemůže představovat takový problém. Neměla si Barcelona lépe rozmyslet tuto cifru, která byla sice stanovena ještě před Neymarovým úprkem, ale v kontraktu, který stále ještě nebyl hráčem stvrzen podpisem?

Prezident Bartomeu na to má svůj, dejme tomu střízlivý pohled, podle nějž ani ta nejvyšší klauzule na světě nezabrání, aby hráč neodešel z klubu, v němž se mu nelíbí.

„Barcelona nikdy nebude přemlouvat hráče, aby zůstal, pokud nám řekne, že chce odejít,“ prohlásil.

„Máme trochu jiné způsoby než ostatní kluby. Domníváme se, že hráči tu jsou šťastní, aby hráli a podávali výkony. Je proto úplně jedno, jestli je klauzule 500, 600 milionů eur, miliarda, nebo miliarda a půl. Můžeme dát klauzuli jakou chceme. Ale jestliže hráč touží po odchodu, musíme si sednout a promluvit s ním, domluvit se jak to provedeme. Tohle jsme postrádali u Neymara. Bylo by to bývalo lepší pro všechny,“ dodal ještě barcelonský prezident.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, sport.es