Primera Division - Mbappé zatarasil cestu Cristiana Ronalda do Manchesteru

Dnes 10:30 - Nebýt toho, že Kylian Mbappé, respektive jeho otec, nesouhlasil s přestupem do Španělska, mohl už se možná hvězdný Portugalec Realu Madrid Cristiano Ronaldo převlékat v dobře známé kabině manchesterského stadionu Old Trafford, kde působil v rozmezí let 2003-2009. Alespoň to tvrdí novináři deníku Sunday Times.

Na základě informací zmíněného periodika měl nespokojený Cristiano Ronaldo žádat vedení klubu, aby ho pustilo do United, odkud v roce 2009 za 96 milionů eur přestupoval právě na San Bernabéu. Rozladěnost portugalského útočníka měla původ v obvinění z daňových úniků, jichž se měl dopouštět během svého pobytu pod Pyrenejemi.

Sunday Times navíc uvádí, že Real Madrid měl s přestupem i souhlasit. Získané peníze pak měl obratem investovat do přestupu Kyliana Mbappého, osmnáctiletého forvarda Monaka, po němž toužil nejen prezident Florentino Pérez, ale rovněž i trenér Zinedine Zidane.

Jenže stopku celé operaci měl vystatvit otec talentovaného fotbalisty, který je zároveň i jeho agentem. Mbappé senior upřednostňoval v důležitém období pro vývoj Kyliana spíše přesun do Paris SG (k němuž nakonec i došlo), před tím, než by se jeho synek stěhoval do Madridu.

Podle informací mělo být vedení Realu natolik posedlé myšlenkou získat Mbappého, že dokonce nabízelo Rudým ďáblům i možnost přestupu Garetha Balea. Nicméně velšský hráč se v žádném případě španělskou ligu opouštět nechtěl.

