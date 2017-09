Primera Division - Přestupové okno ve Španělsku: Barcelonské rozpaky, klidná cesta Realu

© defensacentral.com - Dembélé se stal nejdražší posilou španělské ligy

1 Líbilo se

Dnes 14:15 - V pátek večer skončilo přestupové období i pro španělskou nejvyšší soutěž Primera División. U této ligy fanoušci sledují především pohyby dvou největších hráčů na místním trhu - Realu Madrid a Barcelony. V druhém případě o to víc, že měla k dispozici horentní sumu peněz z přestupu Neymara do PSG. Nicméně spokojenější budou po odpískání přestupů přeci jen ti, co drží palce Bílému baletu.

Jako by se role obou největší španělských klubů prohodily. V ne tak dávných dobách to byl především Real Madrid, který zoufale kupoval všechno, na co prodávající kluby nasadily vysokou cenu. Prezident Pérez pod tlakem úspěchů Barcelony cpal těžké peníze do galaktických posil, které ale samy o sobě úspěch nezaručily. Spíše naopak.

Teď je to Barcelona, která utrácí jak nezavřená, sledujíc pohodovou a klidnou situaci na San Bernabéu. Jenže na to, že za posily utratila téměř 200 milionů eur, jsou příznivci klubu nespokojeni. Všechno zapříčinil odchod Brazilce Neymara do PSG. Za 222 milionů eur. Fanoušci se sice dočkali jeho teoretického nástupce - Ousmane Dembélého z Dortmundu. Ovšem suma 105 milionů eur plus dalších 40 na bonusech je za dvacetiletého mladíka přímo závratná.

I tak ale vedení ještě slibovalo v posledních hodinách přestupového okna přivést minimálně jednoho, ale spíš dva hráče. Mluvilo se o Coutinhovi z Liverpoolu a Di Maríovi z PSG. Jenže nepřišel ani jeden z nich. Na jednu stranu palec nahoru pro klub, že nechtěl dál roztáčet inflační spirálu nesmyslných cen. Ale tím fanoušky moc neuchlácholí. Další posily Semedo (30 milionů eur), Deulofeu (12) a Paulinho (40) totiž culés moc neberou a hlavně nesvědčí o příliš velké obratnosti Barcelony při vyjednáváních o přestupových cenách, a posilách vůbec. Během léta generalita azulgranas marně naháněla Bellerína, Verrattiho, Iňiga Martíneze, Seriho či Dybalu....

Barcelonským proto zůstává pocit neschopnosti, nesystematičnosti, tápání. Další nálož proti současnému vedení, které by teoreticky brzy mohlo přijít o svá křesla.

Zcela jiná situace momentálně panuje v Realu Madrid. S trofejemi jako by přešel klid na prezidenta Péreze, který už nemusí každým rokem lovit hluboko v peněžence, aby svůj tým posílil na cestu za tituly, které nepřicházely. Pamatujete si na poslední posily, za kterou dával Real více než třicet milionů eur? To byly nedávno tři roky, když z Monaka kupoval Jamese Rodrígueze za 80 milionů eur, jako čerstvě nejlepšího střelce MS v Brazílii. A Kolumbijec před pár týdny San Bernabéu opustil, tedy dočasně.

Nyní jen perspektivně doplňuje kádr. Loni například přišel pouze Morata za 30 milionů eur, letos pak další dva mladí hráči Ceballos a Theo Hernández. V součtu za 46 milionů. Bílý balet se zkrátka konečně přesvědčil o tom, že někdy je lepší dát šanci šikovnému a dravému mládí před předraženými posilami. Viz Asensio, Lucas Vázquez a další.

Dani Ceballos - letní posila Realu z Betisu (zdroj: Marca)

A ještě v něčem Real Barcelonu převyšuje. A sice ve schopnosti své nepotřebné hráče udat. Loni nadbytečného Jesého slušně prodal za 25 milionů eur do PSG a hned z něj udělal nejdráže prodaného odchovance historie. Letos nevyužitého Danila střelil do Manchesteru City za stejnou cenu, jako byla ta pořizovací a o Moratovi nemluvě. Byť neuspěl v jednáních s United, obratně našel pro svého útočníka, který nechtěl vysedávat na lavičce, útočiště v Chelsea.

A Barcelona? Arda Turan, André Gomes, Rafinha, Vermaelen. Ani jednoho z výše uvedených hráčů se umístit nepovedlo. Přitom to mohlo pro Katalánce znamenat velký přísun peněz a rovněž ušetřené výdaje na platech.

Přehled letošních nejdražších posil španělské ligy

(zdroj: Transfermarkt)

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz