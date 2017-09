Primera Division - Barcelona: Liverpool chtěl za Philippeho Coutinha 183 milionů liber

© express.co.uk - Philippe Coutinho

Dnes 09:46 - Barcelona po páteční uzávěrce letního přestupového okna uvedla, že se jí nepodařilo získat brazilského playmakera Philippeho Coutinha kvůli požadavkům ze strany Liverpoolu, který chtěl za svoji hvězdu neuvěřitelných 183 milionů liber. Španělský velkoklub neuspěl u Liverpoolu se třemi nabídkami za Coutinha, z nichž poslední čítala 118 milionů liber.

Barcelona viděla Coutinha jako ideální náhradu za jeho krajana Neymara, který odešel za rekordních 200 milionů liber do Paris Saint-Germain, k přestupu ale nedošlo kvůli požadavkům ze strany Liverpoolu.



Liverpool po celé léto opakoval, že Coutinho nebude prodán, přestože 25letý záložník na Anfield Road podal žádost o přestup a ačkoli Jurgen Klopp vždy tvrdil, že Coutinho je pro Liverpool neocenitelný, ředitel Barcelony Albert Soler přiznal, že klub z Merseyside si jeho cenu stanovil.



„V pátek, po několika týdnech nabídek a jednání nás Liverpool informoval o ceně hráče, kterého jsme chtěli (Coutinho),“ řekl Soler na sobotní tiskové konferenci vedle sportovního ředitele Roberta Fernandeze.



„Ta cena byla 200 milionů eur (183 milionů liber) a rozhodli jsme se, že to neuděláme. To je jasný příklad toho, jaký je fotbal v dnešní době. Tento klub ani toto vedení se něčeho takového účastnit nebude.“



„To, co se stalo během tohoto léta, nás dovedlo k úplně jinému fotbalovému modelu, na který nejsme zvyklí.“



Coutinho ještě v lednu sliboval dlouhou budoucnost v Liverpoolu podepsáním nové smlouvy na pět a půl roku, přičemž dohoda neobsahovala doložku o uvolnění. Brazilský playmaker má za sebou skvělou sezónu, ve které 13 góly a sedmi asistencemi přispěl Liverpoolu ke čtvrtému místu tabulky v Premier League.



V letošní sezóně ještě Coutinho nenastoupil k jedinému soutěžnímu utkání. Oficiálním důvodem je zranění zad, tím skutečným ale má být Coutinhovo rozhodnutí nehrát za Liverpool. Tomu nasvědčuje i fakt, že v úterý by se měl Coutinho objevit v kvalifikačním utkání Brazílie proti Kolumbii.

