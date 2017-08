Primera Division - Barcelona i Real Madrid budou chtít potvrdit vítězný vstup do sezony proti Deportivu Alavés, respektive Valencii

© bleacherreport.com - Real Madrid vs. Valencia

Dnes 15:05 - Program druhého kola nejvyšší španělské soutěže odstartuje dvěma duely už v pátek - Real Sociedad hostí Villarreal a Betis doma přivítá Celtu Vigo. Sobotní program otevře Alavés s Barcelonou a fotbalový večer uzavře utkání Las Palmas s Atléticem Madrid. Obhájce titulu Real Madrid se představí v neděli v atraktivním duelu s Valencií.

Deportivo Alavés - FC Barcelona

Sobota 26. srpna, výkop 18.15, Estadio Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz)

Přestupové okno se chýlí ke konci, a Barceloně se tak krátí čas na získání náhrad(y) za Neymara, který odešel do PSG. Část Neymarovy klauzule by v blízkých dnech měl spolknout přestup francouzského křídelníka Ousmane Dembélého, za kterého Barcelona do Dortmundu pošle 120 milionů eur. Dá se předpokládat, že v posledním přestupovém týdnu se Barcelona ještě pokusí o Brazilce Coutinha z Liverpoolu.

V úvodním kole dali Katalánci částečně zapomenout na nevydařený Superpohár, ve kterém nestačili na Real Madrid. Proti Betisu si Barcelona vytvořila herní převahu, kterou přetavila ve dvě rozhodující branky. Nebýt toho, že Messi v zápase dvakrát orazítkoval brankovou konstrukci, mohl být rozdíl ve skóre vyšší.

V týdnu před zápasem proběhl los skupinové fáze Ligy mistrů, který Barceloně přisoudil loňského finalistu soutěže - Juventus Turín. Vedle cesty do Itálie čeká Barcelonu ještě řecký Olympiakos a portugalský Sporting.

Podobně jako v prvním kole se Ernesto Valverde, trenér Barcelony, bude muset obejít bez Luise Suáreze, kterého trápí zraněné koleno. Otazník visí nad Andrésem Iniestou, Rafinhou i Thomasem Vermaelenem.

Nejdražšími letními příchody Deportiva Alavés jsou Rodrigo Ely, obránce, který přišel z AC Milán, a Burgui, křídelník z Realu Madrid. Za oba hráče Alavés zaplatil po třech milionech eur. Oba byli zároveň přítomni prohře 1:0 na hřišti Leganes.

Mediální prostor v posledních dnech zaplňuje přesun Ousmane Dembélého do Barcelony (zdroj: thesun.co.uk)

Real Madrid - Valencia CF

Neděle 27. srpna, výkop 22.15, Santiago Bernabéu (Madrid)

Real Madrid, obhájce titulu, vstoupil do nového ročníku vítězně a ze hřiště La Coruni si odvezl tři body. Na výhře 3:0 nic nezměnila ani červená karta, kterou v závěru zápasu viděl Sergio Ramos. Na letošním přestupovém trhu je Real Madrid zdrženlivý a spíše prodává, než nakupuje. Jedinými posilami je levý obránce Theo Hernnández, který přišel z Atlética Madrid za 30 milionů eur, a záložník Dani Ceballos, za něhož do Realu Betis putovalo 17 milionů eur. Změna v umírněné přestupové politice se pravděpodobně nedá čekat ani v posledních dnech přestupového okna.

Čtvrteční los skupinové fáze Ligy mistrů rozhodl o tom, že Real Madrid čeká jedna z nejtěžších skupin letošního ročníku. Lonští i předloňští vítězové Ligy mistrů se střetnou s Borussií Dortmund, Tottenhamem Hotpur a na odlehčení i s přemožitelem pražské Slavie, Apoelem Nikósie.

Během losovacího podvečera došlo i k ocenění individuálních výkonů z minulé sezony Ligy mistrů. Cenu pro nejlepšího obránce získal Sergio Ramos, mezi záložníky vynikal Luka Modrić a všechny útočníky předčil Cristiano Ronaldo, který si odnesl i cenu pro celkově nejlepšího hráče minulého ročníku Ligy mistrů.

V nedělním zápase s Valencií bude Real Madrid postrádat vykartovaného Sergia Ramose a Cristiana Ronalda, který pyká za postrčení rozhodčího. Na druhé straně bude chybět křídelník Nani, kterého trápí zraněné koleno, i dvojice obránců Jose Gaya a Martin Montoya. Nejistý je i start středního obránce Gabriela, který za jedenáct milionů eur přišel z Arsenalu. Význačnou letní posilou Valencie je útočník Simone Zaza, který za šestnáct milionů eur přišel z Juventusu a hned v prvním ligovém utkání zařídil vítězství Valencie nad Las Palmasem.

Tři hráči Realu Madrid byli v uplynulém ročníku Ligy mistrů nejlepšími fotbalisty na svých pozicích. Dominanci Realu "narušil" pouze gólman Buffon. Cristiano Ronaldo si navíc odnesl cenu pro celkově nejlepšího hráče sezony Ligy mistrů (zdroj: uefa.com)

Kompletní program 2. kola španělské Primera División:

Pátek 25. srpna

20.15 Real Sociedad - Villarrreal

22.00 Betis - Celta Vigo

Sobota 26. srpna

18.15 Alaves - Barcelona

20.15 Girona - Malaga

20.15 Levante - La Coruna

22.15 Las Palmas - Atlético Madrid

Neděle 27. srpna

18.15 Eibar - Athletic Bilbao

18.15 Espanyol - Leganes

20.15 Getafe - Sevilla

22.15 Real Madrid - Valencia

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz