Primera Division - Barcelona připravuje čtvrtou nabídku za Coutinha. Téměř 140 milionů liber

..ono taky Neymar nemel tak dlouho mlzit a nenatahovat Barcelonu do poslrdni chvile.Hraci pry o tom vedeli ale vedeni klubu pry ne,Neymar to mel vybalit na rovinu davno predtim.Hodne tim klubu uskodil,mohli reagovat uz drive.Tim se ovsem vedeni nezastavam,ponevadz co to tak z dalky sleduji,tak to tam posledni rok-rok a pul pekne mrvi