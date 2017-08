Primera Division - Tři zápasy, čtyři rozestavení. Barcelonský Valverde nadále hledá to nejlepší

© FotbalPortal.cz - Ernesto Valverde

Dnes 10:32 - Trenér Ernesto Valverde hledá rozestavení v němž by Barcelona fungovala co nejlépe. A co nejdříve. Zatím někdejší kouč Bilbaa zkouší, přemýšlí, koumá a ve třech doposud odehraných oficiálních zápasech stihl protočit hned čtyři různé systémy. A nevypadá to, že by našel ten ideální.

První oficiální zápas Barcelona nastoupila proti Realu Madrid a Valverde ctil kontinuitu a spolehl se na systém mezi azulgranas zažitý, tedy 4-3-3. vcelku logicky. Jenže po zápase, možná i s ohledem na výsledek 1:3 sklidil první dávku kritiky v trenérském křesle.

Proto se Valverde před odvetou pokusil experimentovat a zvolil ve světě populární schéma 3-5-2. Jenže jak přiznali samotní hráči, to mělo fungovat v případě, že bude hrát Real se dvěma útočníky. Jenže Zidane nasadil tři hráče dopředu a vznikaly tak situace jeden na jednoho, v nichž azulgranas propadali.

Ještě před druhou půlí ale Valverde zareagoval, přeskupil řady na 4-4-2 a výsledek se hned dostavil. Barcelona se zlepšila, vytvářela si šance, jen góly scházely. Mohlo za to ale i polevení ze strany Bílého baletu.

Nicméně do třetího soutěžního zápasu sáhl kouč opět ke změně. V rozestavení 4-2-3-1 dosáhla Barca prvního triumfu, ovšem je třeba si upřímně přiznat, že Betis ji příliš neprověřil. Nicméně změnu systému doprovázel i praktikovaný presink během celého utkání. Každopádně dva pivoti vedle sebe měli zásadní vliv na stabilitu týmu. Busquets hodně jistil Messiho, který měl z pozice falešné devítky volný pohyb po celém hřišti.

Příští zápas hraje Barcelona v sobotu v Alavésu, ale podle kuloárních informací to nevypadá, že by Valverde zůstal u posledního rozestavení. Je dost dobře možné, že bude měnit herní systém podle soupeře, který se mu postaví. A samozřejmě velkou roli bude hrát i to, které hráče bude mít k dispozici. Stále se čeká příchod několika hráčů, naopak někteří v kabině azulgranas jaksi přebývají.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com