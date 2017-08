Primera Division - Paulinho zatím neprodal po přestupu do Barcy jediný dres. A ještě se mu nepovedly nožičky

© FotbalPortal.cz - Paulinho

0 Líbilo se

Dnes 14:25 - O tom, že Paulinho svým přestupem do Barcelony fanouškům klubu příliš netrhá žíly, není žádných pochyb. Trhák to pro azulgranas ale nebude ani na poli marketingovém. Od chvíle, co byl ohlášen jeho příchod na Camp Nou, se neprodal ani jediný dres s jeho číslem 15. Na jeho prezentaci přišla hrstka diváků a ty ještě přesvědčil o tom, že zrovna vytříbený technik nebude.

Dnešní fotbal je velký byznys. Jde o to nejen peníze do posily investovat, ale také se co nejvíce snažit je částečně získat zpět. Velkou položku v tomto snažení samozřejmě tvoří prodej dresů. Například po přestupu Neymara do PSG se jen během jediného dne prodalo 10.000 jeho triček.

To ale absolutně nehrozí u nejčerstvější posily Barcelony, brazilského záložníka Paulinha. Za něj azulgranas neváhali vysolit neúměrných 40 milionů eur. Ve chvíli, kdy všichni spíše očekávají příchod hráče, jenž by dal zapomenout na Neymara. Podle zdrojů serveru Goal klubové fanshopy neprodali do dnešního dne jediný dres s jeho jmenovkou a číslovkou patnáct.

Fanoušky culés zkrátka příliš netankuje. To bylo zřejmé. Ale počet diváků, kteří přišli na jeho tradiční prezentaci, zůstal i tak za očekáváním. Ve stotisícovém kotli se „tísnily“ dva tisíce krků. Pro srovnání na Neymara jich zavítalo 57.000.

Kdo ale přišel, nelitoval. Alespoň v tom ohledu, že byl svědkem netradičního momentu. Paulinho totálně zpackal klasické nožičky, při nichž cvakají spouště fotoaparátů. Posila z čínského Guangzhou kulatý předmět krotila dost neúspěšně. Snad bude během svého angažmá v Katalánsku vynikat jinými přednostmi. Ostatně klub ho nekupoval proto, aby motal hlavu obránců kličkami v Neymarově stylu.

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk