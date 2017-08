© thesun.co.uk - David de Gea

Dnes 11:58 - Je to velké přání brankáře Davida de Gey. Vrátit se z Manchesteru United zpět do Madridu. Sice ne do Atlética, ale do konkurenčního Realu. Letos to už asi, pokud se nestane nějaký zázrak, nevyjde. Ale napřesrok by se transfer, o němž se dlouho spekuloval, mohl uskutečnit. Jedna podmínka tu ale je...

Z Madridu k United přišel, do hlavního španělského města by se i rád vrátil. Chtěl už letos. Žel to byl úkol nadlidský a z operace, která naplňovala fanoušky Realu nadějemi, nakonec sešlo. Ovšem španělská reprezentační jednička nemusí svůj comeback do Madridu úplně zapomenout.

Příští rok by se mohl uskutečnit. A jak píše britský The Sun, hraje v něm roli Gianluigi Donnarumma. Talentovaný strážce svatyně AC Milán. O něj měl paradoxně zájem i Real Madrid, ale v tuto chvíli je předmětem zájmu United, kteří v něm vidí ideální náhradu za De Geu.

Osmnáctiletý gólman sice v červenci podepsal na San Siru nový kontrakt až do roku 2021, díky němuž si vydělá 150.000 liber týdně. Jenže pokud se nepodaří AC dosáhnout na účast v příštím ročníku Ligy mistrů 2018-19, je pravděpodobné, že Donnarrumma italskou ligu opustí. A jeho další kroky by mohly mířit na Old Trafford.

Donnarummův agent Mino Raiola má velmi dobré vztahy s vedením Reds, do jejichž kabiny přivedl Paula Pogbu, Mchitarjana, Lukaka a očekává se, že další kontrakt podepíše i Zlatan Ibrahimović.

O Donnarummu stál i Juventus, ale ten z boje zřejmě odstoupil, neboť v létě za legendárního Buffona koupil Szczesnyho z Arsenalu.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk