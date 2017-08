Primera Division - Barcelona neuspěla ani se třetí nabídkou za Coutinha. Liverpool odmítl 113 milionů liber

© express.co.uk - Philippe Coutinho

Dnes 18:36 - Barcelona podle informací Sky a BBC neuspěla u Liverpoolu ani se třetí nabídkou za brazilského playmakera Philippeho Coutinha, která měla čítat astronomických 113 milionů liber. Barcelona se již dříve pokoušela The Reds přesvědčit nabídkami na 72 milionů liber a 90 milionů liber, Liverpool ale nadále trvá na tom, že svoji oporu neprodá.

Barcelona se na základě neúspěchu se dvěma předchozími nabídkami rozhodla překonat stomiliónovou hranici a za Coutinha nabídla i s bonusy neuvěřitelných 118 milionů liber, ani to však Liverpoolu nestačilo.



Coutinho sice na Anfield Road oficiálně podal žádost o přestup, Liverpool ale nechce 25letého playmakera pustit a trvá na tom, že hráče do konce přestupového okna neprodá.



Generální manažer Barcelony Josep Segura sice začátkem tohoto týdne prozradil, že se jeho klub přiblížil dohodě na Coutinhově příchodu, nicméně manažer Liverpoolu Jurgen Klopp tyto zprávy popřel.



„Nevím, proč někteří lidé říkají to, co říkají. Ani ho neznám. Nikdy jsem se s ním neviděl,“ prohlásil Klopp na adresu Segury.



Coutinho teprve v lednu podepsal na Anfield Road novou pětiletou smlouvu, která neobsahuje výkupní klauzuli a v Liverpoolu prožil další skvělou sezónu, kterou zakončil se třinácti góly a sedmi asistencemi v 31 utkáních Premier League.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz