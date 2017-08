Primera Division - Hrábne Barcelona po lacinější alternativě? Dembélé a Coutinho se zatím nehýbají

© express.co.uk - Coutinho, Dembélé...Který z nich skončí v dresu Barcelony?

Dnes 16:52 - Dny letí jako splašené, v neděli Barcelona vstoupí do ligové sezóny, ale co se týče posil, tak zatím ticho po pěšině. Tedy co se týče očekávaných posil, do nichž se vší úctou Paulinho, Deulofeu ani Semedo nepatřili. Coutinho ani Dembélé zatím neučinili směrem ke Camp Nou ten rozhodující krok a tak azulgranas začínají studovat i možné alternativy. Samo sebou že lacinější.

Coutinho 100 milionů eur, Dembélé 150. Tedy orientačně. Ani tak to ale pro vedení barcelonského klubu nejsou částky, které by bez váhání vyplatilo a ještě poděkovalo. Tady se diskutuje a jedná, co nejvíc snížit částku, protože Barcelonu, která se topí v penězích po přestupu Neymara chce, s prominutím, každý podojit.

Jenže je dost dobře možné, že nevyjde ani jedna z nabízených alternativ a Barcelona se bude muset chytit záložní varianty. Řeč už byla o Di Maríovi a nyní přišel na přetřes další hráč z hlavního města Francie - Němec Julian Draxler.

Ten podle deníku Mundo Deportivo není v PSG spokojený s tím, jak k němu přistupují a proto měl požádat agenta Rogera Wittmanna, aby se případně poohlédl, kde by o něj byl zájem. A zástupce agentury Rogon znovu zaklepal na barcelonskou bránu, protože tuší, jaké mají azulgranas problémy přivést náhradu za Neymara. Učinil už v případě zmíněného Di Maríi.

Těžko ale říct, jak by barcelonští příznivci přijali fakt, že vedení platí za přestup hráče klubu, který odlákal z kabiny Neymara. Navíc PSG prý považuje hráče za klíčového ve svém projektu. Logicky. Aby nesnížilo jeho cenu. Chce co nejvíce získat zpět z jeho lednového přestupu, který stál kolem 40 milionů eur.

Nicméně francouzský deník L‘Equipe měl naopak překvapivě sdělit hráči, že s ním nepočítá a aby si hledal angažmá.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk