Primera Division - 87. ročník španělské ligy začíná: Obhájce titulu jde do La Coruñi, Barca potřebuje proti Betisu zvednout psychiku

© FotbalPortal.cz - Dnes začíná La Liga

0 Líbilo se

Dnes 13:41 - Tři měsíce čekání jsou u konce a dnes odstartuje zápasem Leganés proti Alavésu již 87. ročník nejvyšší španělské soutěže, který i letos ponese oficiálně název LaLiga Santander. Největší favorité vstoupí do bojů až v neděli. Loni druhá Barcelona přivítá doma Betis, obhájce titulu z Madridu čeká duel v La Coruni.

FC Barcelona - Betis Sevilla

Neděle 20. srpna, výkop 20.15, Camp Nou, Barcelona

Ačkoliv je Barcelona po dalším hrůzném činu atentátníka totálně ochromena a myšlenky na fotbal jdou nyní úplně stranou, v neděli večer se snad místní obyvatelé a fanoušci klubu na necelé dvě hodiny odstřihnou od panujícího stresu, bolesti a obav. Na Camp Nou se totiž rozjíždí pro domácí culés nová sezóna, v níž je, alespoň na domácí scéně, jasně daný plán. Sesadit z trůnu Real Madrid a získat zpět ligové žezlo.

Jenže poslední dny nenahrávají zrovna přílišnému optimismu. Katalánci jsou v nejistotě nejen herní, ale i institucionální. Bolestivý pohlavek po dvou prohrách s Realem v Superpoháru do naha odhalil skutečnost, že odchod Neymara z klubu bude možná citelnější, než si mnozí dokázali představit. Tedy alespoň takové pocity všeobecně přepadají ty, kteří byli zvyklí na totální dominanci na domácí a evropské scéně.

A komplikace přibudou novému trenérovi Valverdemu i před nedělním střetnutím. Do útoku totiž nebude moci až čtyři týdny nasadit zraněného nejlepšího střelce uplynulého ročníku Luise Suáreze, jenž si v duelu s Bílým baletem pochroumal koleno. Otazník visí v době psaní tohoto článku i nad Gerardem Piquém, o jehož startu se bude rozhodovat v poslední možný okamžik.

Loni to byla, shodou okolností také v prvním kole, proti Betisu velká jízda. Barca zvítězila hladce 6:2. Ovšem po dvanácti měsících se na Camp Nou představí úplně jiný celek. Nejenže s novým trenérem Setiénem, ale i dalšími devíti posilami. I když jedna z posledních Ryad Boudebouz z Montpellieru se určitě nepředstaví, protože ho zlobí zhmožděné koleno. Na Camp Nou se nepředstaví ani Christian Tello, bývalý hráč azulgrans, kteří ho před sezónou do Betisu prodali, protože marodí s kotníkem.

Deportivo La Coruña - Real Madrid

Neděle 20. srpna, výkop 22.15, Riazor, La Coruña

Real Madrid vstupuje za obhajobou titulu na stadionu v La Coruñi, kde se mu poslední dobou dařilo, a pokaždé domácí Deportivo poškádlil velkou kupou gólů. Loni tu například dokázal místní diváky zklamat výhrou 6:2 a to i s takzvaným B týmem. A před třemi lety tu Blancos dominovali dokonce ještě výrazněji. Kanonádu 8:2 tehdy režíroval hattricekm Ronaldo.

Ten ale bude v ligové premiéře chybět. Důvodem je samozřejmě trest z prvního duelu o španělský Superpohár, kdy za strčení do rozhodčího vyfasoval distanc v celkovém souhrnu pěti zápasů. Teoreticky by se měl Portugalec ve španělské lize poprvé představit až za měsíc, v 5. kole 20. září v domácím zápase s Betisem Sevilla. Pokud tedy vedení neuspěje u nejvyšší instance s odvoláním.

Jinak Real jede. Sbírá tituly jak na běžícím pásu. Minulé úterý vyhrál Superpoháru UEFA, ve čtvrtek brzy ráno i ten španělský. Upoutalo ale především to, jakým stylem velkého rivala smázl. Barceloně nedal sebemenší šanci a potěšila další trefa mladého Asensia. Ten ale při premiéře zřejmě zůstane sedět na lavičce, příležitost dostane Bale a Isco. Poprvé v soutěžním zápase by mohl v dresu Realu úplně od začátku nastoupit i Theo Hernández.

Deportivo sice během letní přípravy sbíralo jeden triumf za druhým, ovšem svěřenci Pepe Mela měli protivníky spíše z těch nižších kategorií, proti elitním týmům si připsali pouze výhru s West Brom 2:0. A pak také debakl od Porta 0:4.

Vedení se podařilo udržet nejlepšího střelce poslední sezóny Andoneho, k němuž přibyl do ofenzívy také někdejší hráč klubu Adrián López. Mimo hru bude Turek Emre Colak kvůli kartám z minulé sezóny, Carlese Gila do zápasu nepustí poraněný sval, nezapojí se ani Federico Valverde, hráč Realu, jemuž to nepovoluje klauzule ve smlouvě o hostování.

Kompletní program 1. kola španělské Primera División:

Pátek 18. srpna

20.15 Leganés - Alavés

22.15 Valencia - Las Palmas

Sobota 19. srpna

18.15 Celta - Real Sociedad

20.15 Girona - Atlético Madrid

22.15 Sevilla - Espanyol

Neděle 20. srpna

18.15 Athletic Bilbao - Getafe

20.15 Barcelona - Betis

22.15 Deportivo - Real Madrid

Pondělí 21. srpna

20.15 Levante - Villarreal

22.00 Málaga - Eibar

Jan Preisler / FotbalPortal.cz