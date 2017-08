Primera Division - Real si v klidu dokráčel pro Superpohár. Barcelonu porazil i podruhé

Super první poločas.. druhej real moc polevil.. nevím proč jednou nevrátí barceloně nějakej debakl jako to jednou za čas udělá barca.. oni prostě vedou 2:0 ví, že superpohár je jejich a konec.. to mě trochu mrzí.. ne, že bych to vysloveně barce přál nějaký debakly, ale barca jich realu pár takových dala (v posledních letech) a vždy když to vypadá, že by v klidu mohl i real vrátit tak přestanou hrát..