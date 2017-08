Primera Division - Další impuls k zvážení budoucnosti ve Španělsku? Ronaldo je z trestu pobouřený

© as.com - Cristiano Ronaldo

Dnes 08:11 - Není to tak dávno, co byl Cristiano Ronaldo rozladěný. Necítil se ve Španělsku šťastný poté, co vyplul na povrch jeho problém s nezaplacenými daněmi. A neuběhlo ani pár týdnů a už má další důvod k nespokojenosti. Tentokrát dokonce hovoří o perzekuci. Ano, kvůli tomu, jak byl ztrestán pěti zápasy za nicotné strčení do rozhodčího v duelu s Barcelonou.

Ta scéna proběhla médii milionkrát. Svlečený dres Ronalda po vstřelené brance v nedělním El Clásicu = první žlutá. Údajné fingování penalty, jak jeho střet s Umititm ve vápně posoudil sudí Bengoetxea = druhá karta a vyloučení. To by ještě nebylo tak nejhorší, kdyby následně nestrčil do rozhodčího. A podle sazebníku dostal sankci na čtyři zápasy. Souhrnem tedy pět střetnutí bez jeho přítomnosti v utkáních Realu.

Naděje, leč velmi malé, se upíraly k rozhodnutí odvolací komise. Ta ale ponechala trest v původní verzi. O to překvapivější pak byla zpráva o tom, že hříšný arbitr zůstal nepotrestán a ve druhém ligovém kole bude rozhodovat souboj Betisu s Celtou Vigo.

Jedna špatná zpráva za druhou pak pobouřily Cristiana Ronalda, který si na Instagramu neváhal od srdce ulevit. „Pět zápasů. Zdá se mi to přehnané a směšné. Tomu se říká perzekuce. Díky spoluhráčům a fanouškům za podporu,“ napsal CR7.

Nebude to další důvod k tomu, aby portugalský fotbalista začal zvažovat svůj odchod ze Španělska?

