Primera Division - Real Madrid je krok od dalšího titulu. Nebo se snad Barceloně podaří husarský kousek?

Dnes 10:19 - Zápas sice začne dnes, držitel trofeje ale bude znám až zítra. Odvetné finále o španělský Superpohár startuje netradičně až v pozdních nočních hodinách, byť se hraje ve Španělsku a ne jako před třemi týdny v Miami Real Madrid v něm bude hájit proti Barceloně nadějný náskok z prvního duelu (3:1). Chybět mu ale bude potrestaný Ronaldo.

Real Madrid - Barcelona

Středa 16. srpna, výkop 23.00, San Bernabéu, Madrid, přímý přenos O2 TV Sport

Real si v neděli na barcelonské půdě vybojoval slušnou pozici před dnešní odvetou. Nad azulgranas zvítězil 3:1 a má tak nakročeno k již druhému titulu v jednom týdnu, kdy minulé úterý skolil v Superpoháru UEFA Manchester United. Od posledního domácího zápasu proti Seville už svěřenci Zidaneho pořádně rozšířili přehlídku pohárů. Vedle zmíněné trofeje ještě vitríny zbohatly o domácí titul a pohár z Champions League.

Současná pohoda Bílého baletu ostře kontrastuje s velkým napětím, které je hmatatelné v barcelonském klubu. Odchod Neymara ještě prohloubil dojem z nedělní noci, kdy bylo evidentní, jak moc bude Barcelonu stát (úsilí, ale i peněz) najít za něj náhradu. Jestli se to vůbec podaří.

Do dnešního souboje navíc nenastoupí ani Adrés Iniesta, jehož trápí pohmožděný sval. Přidal se tak již dříve známým absencím Vermaelena a Rafinhy. Očekávají se ale i další změny v sestavě. V přední linii se místo Deulofeua ukáže Alcácer, kapitána pak nahradí v záloze Sergi Roberto. První oficiální zápasové minuty zřejmě dostane k dispozici nová posila Semedo.

Na straně Realu je samozřejmě nejcitelnější absence Cristiana Ronalda. Ten dostal jeden zápas trestu za vyloučení po dvou žlutých kartách, k němuž mu soutěžní výbor přibalil čtyři další coby ocenění jeho „lehkého“ strčení do nepřesného sudího Bengoetxey. Ačkoliv se vedení bude snažit odvolat, odborníci se domnívají, že příslušná komise sníží Ronaldovi trest jen o jeden zápas.

Do sestavy Zinedina Zidaneho se vrátí rovněž Luka Modrić, který si v neděli odpykal tři roky starý trest za vyloučení v posledním Superpoháru.

Výsledek 3:1 sice hodně nahrává Realu, ale Barca rozhodně nebude házet flintu do žita předem. Za posledních deset let totiž dosáhla tři výsledky, které by ji buď posunuli k trofeji anebo minimálně do prodloužení. Památným skóre 6:2 dobyla v sezóně 2008-09 madridský stánek, krutou prohru pak uštědřila i Benítezově skvadře v ročníku 2015-16, tehdy 0:4. Výhru 3:1 pak vybojovala v ligové sezóně 2011-12. Čtyři góly se jí podařilo dát v ročníku 2013-14 (3:4) a letos na jaře skórovala třikrát (2:3).

Jan Preisler / FotbalPortal.cz