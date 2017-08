© FotbalPortal.cz - Krize v Barceloně?

Dnes 08:13 - To tu ještě chybělo. Situace v Barceloně byla po odchodu Neymara neveselá. Ale teď se zdá, že jde skutečně do tuhého, celé se to vyostřuje. Podle posledních prohlášení hráčů a členů direktivy to dokonce vypadá na to, že v útrobách na Camp Nou zuří válka mezi hráči a klubovým vedením. Nedobrá konstelace před dnešní odvetou španělského Superpoháru a víkendovým rozjezdem La Ligy.

Letní příprava proběhla pro Barcelonu v klidu, ve třech zápasech sklidila stejný počet triumfů. Co víc chtít. Jenže pak se to nějak začalo kazit. Vše pochopitelně rozjel odchod Brazilce Neymara do PSG. S tím související naléhání Neymara seniora na vyplacení tučného bonusu za podpis smlouvy jeho syna, k němuž došlo loni. K tomu se ještě přidalo protahování příchodů nových posil, jež management narychlo zaplácl transferem drahého Paulinha. A bylo toho možná víc, co ani média nezachytila.

Z nedávných prohlášení do médií je pak evidentní, že mezi kabinou a kancelářemi na Camp Nou je velké vakuum, komunikační propast, nedostatečná důvěra. Piqué například 24 hodin před duelem s Madridem vystavil direktivu do choulostivé situace tím, když prozradil, že o odchodu Neymara všichni věděli, kromě těch nejpovolanějších. A to už pěkně dlouho.

Po nedělním El Clásicu sportovní manažer Segura asi vrátil Piquému úder, když ho obvinil z toho, že „zápas se rozhodl gólem Piquého do vlastní branky.“ Nic ve stylu řečí o nešťastné náhodě nebo tom, že fotbal je prostě takový.

A další revolta ze šatny na sebe nenechala dlouho čekat. Busquets žádal po nevydařeném zápase s Realem „posily v každém případě“.

A právě záložník azulgranas na včerejší tiskovce hájil svého spoluhráče Piquého proti intervenci Segury. „Nesouhlasím s tím, že by byl viníkem. Byla to smůla. Neprohráli jsme 1:3 jenom kvůli tomu. Dělali jsme v zápase chyby a oni byli úspěšní při střílení gólů. Neprohráli jsme kvůli spoluhráči. Nemyslím si, že to je nejlepší způsob vyjadřování uvnitř klubu, ukazovat na hráče.“

Tak...Jak tohle mletí nakonec dopadne?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com