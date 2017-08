Primera Division - Ronaldo dostal trest na pět zápasů

pro dodatečné tresty jsem pro..ale dokud se to nezavede tak se o tom mužem jen bavit jak by to bylo správné.. Já bych suareze vykopal z barcy za toto..ale co s tím má dělat. Ronaldo padal už když přebral špatně balon, možná kdyby se tak nedožadoval penalty tak by ji nedostal..padal už od prvního kontaktu s míčem..neříkám že to byla simulace, prostě spadl..